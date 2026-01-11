Ага и Волде защитиха титлите си на маратона в Сямън

Етиопските бегачи Рути Ага и Давит Волде успешно защитиха титлите си от маратона в Сямън – първото състезание от сериите "Платинен етикет“ на Световната атлетика за годината. В надпреварата и двата подиума бяха изцяло доминирани от етиопски атлети.

Ага пресече финалната линия с време 2:22:45, оставяйки далеч зад себе си своите сънароднички Месерет Абебаеху (2:25:15) и Фикрте Верета (2:25:31). Най-добре представилата се китайска състезателка беше Ли Мейджън, която завърши пета с личен рекорд от 2:27:24.

За разлика от миналогодишното си рекордно бягане, този път Ага приложи различна тактика. Тя избра да остане търпелива в по-голямата група, вместо да налага темпо от самото начало.

"Миналата година доведох свой личен пейсмейкър и затова натисках от старта“, сподели Ага, която през 2025 г. постигна време от 2:18:46. "Тази година бягах с официалните пейсъри и някои от мъжете атлети. Бях концентрирана единствено върху победата. Много съм щастлива, че защитих титлата си тук, в Сямън.“

При мъжете Давит Волде планира перфектно усилията си и спря хронометъра на 2:09:18. Финалът беше изключително оспорван, като първите трима етиопци завършиха в рамките на едва четири секунди. Хайлемариам Кирос финишира втори с 2:09:20, а Адису Гобена остана трети с 2:09:22, след като водещата група се движеше компактно почти до самия край.

След като преди 12 месеца счупи рекорда на трасето с време 2:06:06, този път Волде възприе по-премерен подход, давайки приоритет на победата пред скоростта. 34-годишният атлет обясни, че фокусът му е бил върху управлението на състезанието, а не върху налагането на бързо темпо от рано – стратегия, която се оказа решаваща в заключителните етапи.

"Тази година исках просто да запазя титлата си, а не да подобрявам рекорда на трасето, така че нямах причина да форсирам нещата отрано“, каза Волде. Той също така приветства леките промени по трасето, по-специално премахването на един обратен завой в края, което според него е направило последните километри по-плавни.

"Тази година, идвайки като защитаващ шампион, си поставих голямо напрежение. Успях, така че съм щастлив.“

Снимки: Gettyimages