Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ага и Волде защитиха титлите си на маратона в Сямън

Ага и Волде защитиха титлите си на маратона в Сямън

  • 11 яну 2026 | 21:05
  • 140
  • 0
Ага и Волде защитиха титлите си на маратона в Сямън

Етиопските бегачи Рути Ага и Давит Волде успешно защитиха титлите си от маратона в Сямън – първото състезание от сериите "Платинен етикет“ на Световната атлетика за годината. В надпреварата и двата подиума бяха изцяло доминирани от етиопски атлети.

Ага пресече финалната линия с време 2:22:45, оставяйки далеч зад себе си своите сънароднички Месерет Абебаеху (2:25:15) и Фикрте Верета (2:25:31). Най-добре представилата се китайска състезателка беше Ли Мейджън, която завърши пета с личен рекорд от 2:27:24.

За разлика от миналогодишното си рекордно бягане, този път Ага приложи различна тактика. Тя избра да остане търпелива в по-голямата група, вместо да налага темпо от самото начало.

"Миналата година доведох свой личен пейсмейкър и затова натисках от старта“, сподели Ага, която през 2025 г. постигна време от 2:18:46. "Тази година бягах с официалните пейсъри и някои от мъжете атлети. Бях концентрирана единствено върху победата. Много съм щастлива, че защитих титлата си тук, в Сямън.“

При мъжете Давит Волде планира перфектно усилията си и спря хронометъра на 2:09:18. Финалът беше изключително оспорван, като първите трима етиопци завършиха в рамките на едва четири секунди. Хайлемариам Кирос финишира втори с 2:09:20, а Адису Гобена остана трети с 2:09:22, след като водещата група се движеше компактно почти до самия край.

След като преди 12 месеца счупи рекорда на трасето с време 2:06:06, този път Волде възприе по-премерен подход, давайки приоритет на победата пред скоростта. 34-годишният атлет обясни, че фокусът му е бил върху управлението на състезанието, а не върху налагането на бързо темпо от рано – стратегия, която се оказа решаваща в заключителните етапи.

"Тази година исках просто да запазя титлата си, а не да подобрявам рекорда на трасето, така че нямах причина да форсирам нещата отрано“, каза Волде. Той също така приветства леките промени по трасето, по-специално премахването на един обратен завой в края, което според него е направило последните километри по-плавни.

"Тази година, идвайки като защитаващ шампион, си поставих голямо напрежение. Успях, така че съм щастлив.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Грант Холоуей се завръща в Мадрид за ново предизвикателство

Грант Холоуей се завръща в Мадрид за ново предизвикателство

  • 11 яну 2026 | 20:13
  • 271
  • 0
Историята се повтаря: Киплимо отново надви Арегауи за световната титла по крос-кънтри

Историята се повтаря: Киплимо отново надви Арегауи за световната титла по крос-кънтри

  • 11 яну 2026 | 19:44
  • 280
  • 0
Джес Хъл донесе световната титла на Австралия в смесената щафета по крос-кънтри

Джес Хъл донесе световната титла на Австралия в смесената щафета по крос-кънтри

  • 11 яну 2026 | 19:29
  • 464
  • 0
Олимпийската шампионка Огунлейе ще се изправи срещу Джаксън в Нордхаузен

Олимпийската шампионка Огунлейе ще се изправи срещу Джаксън в Нордхаузен

  • 11 яну 2026 | 19:18
  • 382
  • 0
Стартира регистрацията за Antea Run 2026

Стартира регистрацията за Antea Run 2026

  • 11 яну 2026 | 19:04
  • 361
  • 0
Световната шампионка Камбунджи потвърди участие в Метц

Световната шампионка Камбунджи потвърди участие в Метц

  • 11 яну 2026 | 18:47
  • 502
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона 0:0 Реал Мадрид, опасен удар на Рафиня, пропуск на Винисиус

Барселона 0:0 Реал Мадрид, опасен удар на Рафиня, пропуск на Винисиус

  • 11 яну 2026 | 21:05
  • 6997
  • 23
Интер - Наполи (съставите)

Интер - Наполи (съставите)

  • 11 яну 2026 | 21:12
  • 965
  • 1
Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 45098
  • 46
В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

  • 11 яну 2026 | 17:38
  • 26429
  • 23
Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

  • 11 яну 2026 | 20:25
  • 13262
  • 33
ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

  • 11 яну 2026 | 17:59
  • 19145
  • 28