Злато за Анна-Мария Петкова в петобоя

Българска федерация лека атлетика поднови националните шампионати по многобой, а първите шампиони при момичетата и девойките бяха излъчени на 11 януари. Няколкочасово прекъсване на електрозахранването забави графика на състезанието, но Анна-Мария Петкова (Атлетик – Хасково) и Веселина Белчева (Виктория – Варна) направиха оспорвано състезание на петобой при девойките под 18 години.

Петкова бе по-добра на 60 м с препятствия – 9.80, скок височина – 1.49 и скок дължина – 5.50, а Белчева имаше по-слни постижения на гюле – 11.77 и на 800 м – 2:30.31.

Така двете бяха 1-2 в класирането с 3224 точки за Петкова и 3135 за Белчева.

Ашли Йени (Лудогорец – Разград) също мина 3000 точки с 2:25.55 на 800 м и 9.43 на 60 м с препятствия и взе бронза с 3057 точки.

Теодора Симеонова (Спартак – Плевен) също имаше шансове за медал, но не завърши 800 м и с точките от четири дисциплини 2617 се нареди на шеста позиция.

Хърделистката Емили Кирякова (Супер спорт – Варна) участва само на 60 м с препятствия и записа 8.67 и 980 точки, но след това не продължи с надпреварата.

Победителката Анна-Мария Петкова получи лавров венец от Любомира Бръмбарова – председател на комисията по многобой към БФЛА.

Снимка и текст: atletikabg.com