Мелиса Джеферсън-Уудън е решена да остане пред Ша'Кари Ричардсън и Джулиън Алфред

  • 11 яну 2026 | 20:42
  • 258
  • 0
Мелиса Джеферсън-Уудън е решена да остане пред Ша'Кари Ричардсън и Джулиън Алфред

Американската спринтьорка Мелиса Джеферсън-Уудън заяви, че е готова за напрежението да бъде "преследваната“, докато се готви за сблъсъци с основните си съпернички Ша'Кари Ричардсън и Джулиън Алфред.

След феноменален сезон 2025, в който спечели исторически троен златен медал на Световното първенство, Джеферсън-Уудън измества фокуса си от преследване на съперници към преследване на величие.

24-годишната атлетка има за цел да затвърди мястото си сред легендите в спорта, като пред нея предстои серия от големи състезания, кулминацията на които ще бъдат Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г. се оказа повратен момент за Мелиса Джеферсън-Уудън. Именно там тя се превърна от преследвач в преследвана.

Американската спринтьорка влезе в историята, ставайки първата жена след Шели-Ан Фрейзър-Прайс от Ямайка през 2013 г., която печели златото на 100 м, 200 м и в щафетата 4x100 м.

Изкачването на трона като действаща кралица на спринта обаче носи със себе си огромно напрежение; сега на гърба ѝ е поставена мишена.

Новото предизвикателство пред Мелиса Джеферсън-Уудън

През следващите три години Мелиса Джеферсън-Уудън знае, че всеки конкурент ще се стреми да я детронира. Първото ѝ голямо изпитание ще бъде дебютният Ultimate Championship в Будапеща този септември – събитие, което изправя световни и олимпийски шампиони срещу най-добре представилите се атлети за годината.

След това тя е изправена пред предизвикателството да защити и трите си титли на Световното първенство в Пекин през 2027 г., преди да насочи вниманието си към спечелването на олимпийско злато на родна земя в Лос Анджелис 2028.

"Честно казано, бих предпочела да бъда преследвачът“, призна Мелиса Джеферсън-Уудън пред CNN, запитана за новия си статут. "Ще бъде ново усещане да бъда преследваната, но мисля, че съм готова за предизвикателството. Това ще ми позволи да достигна до друга част от съзнанието си, в която не съм била досега.“ "Да намирам начини да остана на върха ще бъде най-голямото предизвикателство, но също така ще бъде и забавно. Ще бъде трудно да надмина 2026 г. Вдигнах летвата много високо.“

Мелиса Джеферсън-Уудън има доказан опит в поставянето на амбициозни цели и надминаването им. Нейният път е забележителен още от първия ѝ голям финал на Световното в Юджийн през 2022 г., където завършва последна на 100 метра, привидно доволна просто да сподели пистата със своите идоли.

"Това беше момент, който определено ме формира, и оттогава насам мотивацията ми е да се целя към звездите“, спомня си тя.

Бронз на 100 метра и злато в щафетата на Олимпийските игри в Париж подсилиха нейната увереност. Като човек, който методично си поставя цели, тя записва своите амбиции за 2025 г.: 10.68 секунди на 100 метра и 21.9 секунди на 200 метра.

Тя не просто ги постигна, а ги разби. На 100 метра тя записа времена от 10.66, 10.65 и зашеметяващите 10.61 на Световното, което я превърна в четвъртата най-бърза жена в историята.

Представянето ѝ на 200 метра беше също толкова впечатляващо, особено за дисциплина, която едва наскоро е започнала да приема сериозно. Сега фокусът ѝ е да запази тази челна позиция.

