Грант Холоуей се завръща в Мадрид за ново предизвикателство

Пет години след като подобри световния рекорд на 60 метра с препятствия, американската лекоатлетическа звезда Грант Холоуей ще се завърне в испанската столица за турнира World Indoor Tour в Мадрид на 6 февруари, където Баянда Валаза ще направи своя дебют в зала.

Събитието е четвърти кръг от златната верига на Световната атлетика. Легендарният състезател с препятствия ще се включи в гладкото бягане на 60 метра в зала CDM Gallur, поемайки ново предизвикателство на същата писта, на която влезе в историята.

Грант Холоуей се е утвърдил като най-доминиращият състезател на къси разстояния с препятствия за всички времена, като може да се похвали с невероятна серия без загуба, продължаваща повече от десетилетие. Бляскавата му кариера включва три световни титли и три световни рекорда в дисциплината.

Първият от тези рекорди беше поставен именно в Мадрид на 24 февруари 2021 г. Към момента той притежава шест световни титли (три на 60 метра с препятствия и три на 110 метра с препятствия), златен и сребърен олимпийски медал, четири титли на САЩ и девет победи в Диамантената лига, включително финала през 2022 г.

Въпреки че Мадрид беше мястото, където звездата му изгря на световната сцена, легендата на Холоуей започва много по-рано. Победната му серия на 60 метра с препятствия датира от 2015 г. и вече наброява 78 поредни състезания.

Последната му загуба в дисциплината е на 16 март 2014 г., когато завърши втори на националния шампионат за гимназии в САЩ. През този период той е бил универсален атлет, състезаващ се в спринтове, препятствия, скок на височина (с преодолени 2.16 м) и скок на дължина (със скок от 8.17 м).

След като покори света на бягането с препятствия, Грант Холоуей сега се стреми да остави своя отпечатък и в гладкото бягане на 60 метра. Въпреки че се състезава рядко в тази дисциплина, той има безупречна статистика.

За първи път бяга на 60 метра през 2013 г., като печели две състезания и национална титла за гимназии едва на 15-годишна възраст. Той се завръща към дисциплината през 2019 г., осигурявайки си шест поредни победи и титлата от NCAA с личен рекорд от 6.50 секунди.

Грант Холоуей е изправен пред сериозна конкуренция

За да запази перфектния си баланс в Мадрид, Холоуей ще се изправи срещу спринтьори от световна класа. Водещ в конкуренцията е неговият сънародник Рони Бейкър, бронзов медалист от Световното първенство в зала през 2018 г. и третият най-бърз мъж в историята на 60 метра с време от 6.40.

Рони Бейкър ще стартира и като действащ шампион на САЩ и световен шампион в щафетата 4x100 метра.

Списъкът със състезатели включва и страховити претенденти като американците Марселъс Муур (6.56) и Коби Хилтън (6.53).

Към тях ще се присъединят Юджийн Амо-Дадзи от Великобритания, Баянда Валаза от Южна Африка, рекордьорът на Оман Али Ал Балуши и японският рекордьор Шухей Тада, като всички те пристигат с впечатляващи постижения на стартовата линия.

Снимки: Gettyimages