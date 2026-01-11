Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Олимпийската шампионка Огунлейе ще се изправи срещу Джаксън в Нордхаузен

Олимпийската шампионка Огунлейе ще се изправи срещу Джаксън в Нордхаузен

  • 11 яну 2026 | 19:18
  • 216
  • 0
Олимпийската шампионка Огунлейе ще се изправи срещу Джаксън в Нордхаузен

Олимпийската шампионка Йемиси Огунлейе се завръща на турнира по тласкане на гюле в зала в Нордхаузен, за да защити титлата си срещу двукратната световна шампионка Чейс Джаксън и европейската сребърна медалистка Йориндe ван Клинкен.

Срещата на много от най-добрите гюлетласкачи в света на състезанието от Световния атлетически тур в зала (категория Challenger) през януари вече се е превърнала в традиция. Тази година не прави изключение, като Огунлейе ще се опита да спечели на родна земя за трети пореден път.

Джаксън обаче се завръща в града с намерението да осуети плановете на Огунлейе за трета поредна победа. Американката ще търси реванш за второто си място през 2024 г., когато постигна 19.45 метра срещу 19.57 метра на германката.

В битката за първото място ще се включи и ван Клинкен, която е световна и европейска сребърна медалистка в хвърлянето на диск. Миналата година тя завърши трета в Нордхаузен с резултат 18.04 метра и сега се стреми да премине границата от 19 метра за първи път от 2023 г. насам.

Това почти сигурно няма да е единствената среща между Огунлейе и ван Клинкен през годината, тъй като предстои Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г. Там тяхната колежка и настояща световна и европейска шампионка Джесика Схилдер ще се бори за трета поредна титла.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Грък спечели овчарския скок на турнир “Академик”

Грък спечели овчарския скок на турнир “Академик”

  • 10 яну 2026 | 22:14
  • 1354
  • 1
Зара Илиева и Александър Божилов триумфираха на 3000 м в София

Зара Илиева и Александър Божилов триумфираха на 3000 м в София

  • 10 яну 2026 | 21:50
  • 2175
  • 0
Димитър Панделиев отново “излъга” Иван Иванов в последния момент

Димитър Панделиев отново “излъга” Иван Иванов в последния момент

  • 10 яну 2026 | 21:24
  • 3058
  • 0
Тодор Тодоров и Андреа Савова със златен дубъл 200/400 м на “Академик”

Тодор Тодоров и Андреа Савова със златен дубъл 200/400 м на “Академик”

  • 10 яну 2026 | 19:53
  • 2181
  • 0
Сияна Бръмбарова покри норматива за участие на Световното в Юджийн

Сияна Бръмбарова покри норматива за участие на Световното в Юджийн

  • 10 яну 2026 | 19:32
  • 5049
  • 3
Андреа Савова и Тодор Тодоров без конкуренция на 400 метра в София

Андреа Савова и Тодор Тодоров без конкуренция на 400 метра в София

  • 10 яну 2026 | 18:42
  • 2119
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 37716
  • 35
В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

  • 11 яну 2026 | 17:38
  • 21337
  • 22
Ман Юнайтед 0:2 Брайтън, Уелбек удвои за "чайките"

Ман Юнайтед 0:2 Брайтън, Уелбек удвои за "чайките"

  • 11 яну 2026 | 17:57
  • 6384
  • 7
ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

  • 11 яну 2026 | 15:24
  • 25369
  • 5
ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

  • 11 яну 2026 | 17:59
  • 14888
  • 11
Милан отново се спаси от загуба с късен гол

Милан отново се спаси от загуба с късен гол

  • 11 яну 2026 | 18:06
  • 10232
  • 9