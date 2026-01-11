Олимпийската шампионка Огунлейе ще се изправи срещу Джаксън в Нордхаузен

Олимпийската шампионка Йемиси Огунлейе се завръща на турнира по тласкане на гюле в зала в Нордхаузен, за да защити титлата си срещу двукратната световна шампионка Чейс Джаксън и европейската сребърна медалистка Йориндe ван Клинкен.

Срещата на много от най-добрите гюлетласкачи в света на състезанието от Световния атлетически тур в зала (категория Challenger) през януари вече се е превърнала в традиция. Тази година не прави изключение, като Огунлейе ще се опита да спечели на родна земя за трети пореден път.

Джаксън обаче се завръща в града с намерението да осуети плановете на Огунлейе за трета поредна победа. Американката ще търси реванш за второто си място през 2024 г., когато постигна 19.45 метра срещу 19.57 метра на германката.

В битката за първото място ще се включи и ван Клинкен, която е световна и европейска сребърна медалистка в хвърлянето на диск. Миналата година тя завърши трета в Нордхаузен с резултат 18.04 метра и сега се стреми да премине границата от 19 метра за първи път от 2023 г. насам.

Това почти сигурно няма да е единствената среща между Огунлейе и ван Клинкен през годината, тъй като предстои Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г. Там тяхната колежка и настояща световна и европейска шампионка Джесика Схилдер ще се бори за трета поредна титла.

Снимки: Gettyimages