Световната шампионка Камбунджи потвърди участие в Метц

Световната шампионка на 100 метра с препятствия Дитаджи Камбунджи ще се състезава в дисциплината 60 метра с препятствия на турнира в Метц следващия месец. Надпреварата е част от Световния атлетически тур на закрито (сребърно ниво) и ще се проведе на 8 февруари.

Като прелюдия към златния си медал от Токио, Камбунджи постигна блестяща победа на 60 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика на закрито в Апелдорн. Тогава тя постави европейски рекорд от 7.67 секунди, оставайки само на 0.02 секунди от световния рекорд.

Камбунджи планира натоварен сезон на закрито като подготовка за Световното първенство по лека атлетика в зала, което ще се състои в Куяви-Поможе (Торун) от 20 до 22 март.

Участието ѝ е потвърдено и за турнира Copernicus Cup в Торун на 22 февруари. Там тя ще се изправи срещу Девин Чарлтън, която я изпревари за световната титла на 60 метра с препятствия в зала в Нандзин миналата година. На 6 март на ISTAF в Берлин Камбунджи ще се състезава срещу сребърната и бронзовата медалистки от Европейското първенство на закрито Надин Висер и Пиа Скшишовска.

Рекордът на турнира в Метц на 60 метра с препятствия принадлежи на Висер – 7.80 секунди, постижение, датиращо от 2017 г.

