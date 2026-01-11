Бол едва ли ще бяга 800 метра на Световното в зала

Двукратната световна шампионка на 400 метра с препятствия Фемке Бол може да участва в няколко състезания на 800 метра през февруари или март, но е "малко вероятно“ да се състезава в новата си дисциплина на Световното първенство по лека атлетика в зала в Куяви-Поможе (Торун) между 20 и 22 март.

Новината идва от интервю на нейния треньор Лоран Мюли пред нидерландското издание De Telegraaf.

В разговора той разкрива, че издръжливостта на Бол се подобрява значително и тя се адаптира добре към тренировъчните изисквания за прехода към 800 метра. Подготовката за новата дисциплина е започнала сериозно по време на тренировъчен лагер в Стеленбош, Южна Африка.

Мюли също така потвърди, че Бол ще се състезава на 800 метра в турнирите от Диамантената лига през 2026 г.

Снимки: Gettyimages