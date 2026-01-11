Батоклети ще бяга 1500 метра в зала за първи път от пет години

Европейската шампионка на писта, шосе и крос-кънтри Надя Батоклети ще се състезава на 1500 метра в зала за първи път от пет години. Това ще се случи на турнира от златния световен тур в Мадрид на 6 февруари.

Италианската звезда, която защити титлата си от Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа през декември, е рядък участник в състезания на закрито. Успехите ѝ през годината включват още титла на 10 км от Европейското първенство по шосейно бягане в Брюксел-Льовен през април, както и златни медали на 5000 и 10 000 метра от Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г.

След като спечели сребърен олимпийски и световен медал на 10 000 метра и световен бронз на 5000 метра, сега тя се завръща към по-късата дистанция от 1500 метра в Мадрид с потенциала да разшири своите възможности.

Батоклети може също така да се е прицелила в още един италиански рекорд – един от малкото, които все още не притежава. Тя държи националните рекорди на 3000 метра (на открито и на къса писта), 5000 метра и 10 000 метра на писта, както и на 5 и 10 километра на шосе, а също и европейския рекорд на 5 километра.

Снимки: Gettyimages