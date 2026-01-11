Матераци: Интер е фаворит срещу Наполи, никога не съм се съмнявал в Киву

Легендарният защитник на Интер Марко Матераци изрази увереност, че “нерадзурите” са фаворитът в днешния сблъсък с Наполи, който е от голямо значение в битката за Скудетото. Той също така изрази подкрепата си към бившия си съотборник и настоящ треньор на миланския гранд Кристиан Киву и посочи ключовите фигури в тазвечерния двубой.

"Интер са фаворитите, тъй като играят у дома и са по-силни откъм качества, независимо от последните директни сблъсъци. В Торино те надиграха Ювентус, а в Неапол загубиха заради дузпа, която преди това не беше виждана във футбола, като също така им липсваше късмет.

Смяната на ритъма при Киву е тиха. Всеки, който гледа мачовете, забелязва, че нещо се е променило. Това е един разпознаваем и плавен отбор. Той създава толкова много и е влязъл в главите на играчите. Никога не съм имал каквито и да било съмнения, защото знам какъв човек е той.

Според мен ключовите играчи в мача ще бъдат Маркюс Тюрам и Расмус Хойлунд. Луд съм по Маркюс, като той и Лаутаро Мартинес дават смисъл и душа на атакуващата игра на Интер. Хойлунд пък ме впечатли за Суперкупата. Той брани топката, бори се, тича и бележи. Това е един модерен и завършен нападател, който е труден за опазване. Видяхте ли го срещу Милан в Рияд? Един такъв играч дърпа отбора напред", коментира Матераци пред "Гадзета дело спорт".

Снимки: Gettyimages