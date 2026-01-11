Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Райо Валекано
  3. Райо Валекано прекъсна неприятна серия и се справи с Майорка

Райо Валекано прекъсна неприятна серия и се справи с Майорка

  • 11 яну 2026 | 17:26
  • 330
  • 0
Райо Валекано прекъсна неприятна серия и се справи с Майорка

Райо Валекано победи Майорка с 2:1 като домакин в двубой от 19-ия кръг на Ла Лига. С успеха мадридският тим прекъсна негативната си серия от осем последователни срещи без успех в испанското първенство и се намира на 10-а позиция с 22 точки. Футболистите на Майорка допуснаха второ поредно поражение и заемат 17-о място с 18 точки, на 1 над зоната на изпадащите.

И трите гола паднаха през първото полувреме, а домакините трябваше да се справят с човек по-малко в последните десетина минути заради директния червен картон на Оскар Валентин в 80-ата минута. Райо Валекано поведе още в четвъртата минута, след като Хорхе де Фрутос беше точен за 1:0 от близко разстояние, а Майорка изравни чрез Ведат Муричи в 30-ата, след като косовският национал засече с глава топката в мрежата на противника. Иси Паласон се разписа от дузпа за домакините в 42-ата минута, правейки резултата 2:1. Паласон можеше да увеличи аванса на Райо Валекано четири минути след подновяването на играта през второто полувреме, но удари греда.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Играе се основната порция двубои от днешната програма във ФА Къп

Играе се основната порция двубои от днешната програма във ФА Къп

  • 11 яну 2026 | 15:51
  • 4994
  • 0
Шампионът срещу претендента в Серия А тази вечер!

Шампионът срещу претендента в Серия А тази вечер!

  • 11 яну 2026 | 08:36
  • 6550
  • 5
Милан и Фиорентина в битка от двата края на таблицата

Милан и Фиорентина в битка от двата края на таблицата

  • 11 яну 2026 | 08:27
  • 3827
  • 2
Байерн се завръща в Бундеслигата с мач срещу Волфсбург

Байерн се завръща в Бундеслигата с мач срещу Волфсбург

  • 11 яну 2026 | 08:22
  • 1196
  • 3
Манчестър Юнайтед излиза срещу Брайтън в опит да спасява сезона

Манчестър Юнайтед излиза срещу Брайтън в опит да спасява сезона

  • 11 яну 2026 | 08:06
  • 7416
  • 1
Епизод пореден между Реал Мадрид и Барселона за Суперкупата

Епизод пореден между Реал Мадрид и Барселона за Суперкупата

  • 11 яну 2026 | 07:32
  • 11644
  • 35
Виж всички

Водещи Новини

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 27189
  • 21
В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

  • 11 яну 2026 | 17:38
  • 14881
  • 15
Ман Юнайтед - Брайтън, Флетчър прави три промени в състава на "червените дяволи", "чайките" също със сериозна ротация

Ман Юнайтед - Брайтън, Флетчър прави три промени в състава на "червените дяволи", "чайките" също със сериозна ротация

  • 11 яну 2026 | 17:57
  • 2018
  • 0
ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

  • 11 яну 2026 | 15:24
  • 19681
  • 3
ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

  • 11 яну 2026 | 17:59
  • 9167
  • 5
Милан отново се спаси от загуба с късен гол

Милан отново се спаси от загуба с късен гол

  • 11 яну 2026 | 18:06
  • 6135
  • 6