Райо Валекано прекъсна неприятна серия и се справи с Майорка

Райо Валекано победи Майорка с 2:1 като домакин в двубой от 19-ия кръг на Ла Лига. С успеха мадридският тим прекъсна негативната си серия от осем последователни срещи без успех в испанското първенство и се намира на 10-а позиция с 22 точки. Футболистите на Майорка допуснаха второ поредно поражение и заемат 17-о място с 18 точки, на 1 над зоната на изпадащите.

И трите гола паднаха през първото полувреме, а домакините трябваше да се справят с човек по-малко в последните десетина минути заради директния червен картон на Оскар Валентин в 80-ата минута. Райо Валекано поведе още в четвъртата минута, след като Хорхе де Фрутос беше точен за 1:0 от близко разстояние, а Майорка изравни чрез Ведат Муричи в 30-ата, след като косовският национал засече с глава топката в мрежата на противника. Иси Паласон се разписа от дузпа за домакините в 42-ата минута, правейки резултата 2:1. Паласон можеше да увеличи аванса на Райо Валекано четири минути след подновяването на играта през второто полувреме, но удари греда.

Снимки: Gettyimages