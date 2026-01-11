Джейкъбс пропуска сезона в зала, за да защити европейската си титла на 100 метра

Двукратният европейски и олимпийски шампион на 100 метра от Токио Марсел Джейкъбс ще пропусне сезона в зала, за да се съсредоточи върху защитата на титлата си на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г.

"Няма да участвам в състезания на закрито, но ще се опитам да спечеля трето поредно европейско злато на 100 метра“, заяви италианецът пред La Gazzetta dello Sport. Той призна, че е обмислял да се оттегли от спорта след поредица от контузии, които му попречиха да достигне най-добрата си форма през последните години.

"Имах много съмнения относно бъдещето си, не тренирах три месеца“, сподели той. "Но тази почивка беше полезна: не бързах, вслушах се в главата и тялото си и след дълъг размисъл, заедно със семейството ми, реших да продължа.“

"Може да прекараме летния сезон в Дезенцано, моя италиански град, където основах академия и спортен център. Отново обаче казвам: без бързане. Трябва да съм физически на 100%. Контузията от миналата година ме ограничи много.“

"След това работих върху силата, но пренебрегнах еластичността на движенията си: след 70-ия метър сякаш просто влачех краката си. Загубих плавност и сега трябва да я възстановя, но да остана дълго без състезания би било контрапродуктивно. А в дългосрочен план фокусът ми е върху Лос Анджелис 2028.“

След пробивната си 2021 г., когато шокира света и спечели олимпийско злато, Джейкъбс претърпя редица контузии. Въпреки това той успя да спечели последователни европейски титли на 100 метра в Мюнхен 2022 и Рим 2024.

През миналата година обаче най-доброто му постижение за сезона го нареди едва на 30-о място в европейската ранглиста на 100 метра, поради което италианецът избра да даде приоритет на подготовката за защита на титлата си.

Заради многобройните проблеми с контузии, той се състезава само пет пъти през сезона на открито, включително в една щафета. Финалът на 100 метра за мъже на шампионата в Бирмингам ще се проведе на втория ден (11 август), като и трите кръга ще бъдат в един и същи ден, но в две отделни сесии.

Джейкъбс дели рекорда на шампионата от 9.95 секунди с британеца Зарнел Хюз. Очаква се Хюз също да се състезава в Бирмингам, което предвещава напрегната битка.

Ако Джейкъбс успее да спечели в Бирмингам, той ще се нареди до украинеца Валерий Борзов (Атина 1969, Хелзинки 1971, Рим 1974) и британеца Линфорд Кристи (Щутгарт 1986, Сплит 1990, Хелзинки 1994) като единствените атлети, печелили три поредни титли на 100 метра за мъже на Европейското първенство по лека атлетика.

Снимки: Gettyimages