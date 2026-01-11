Волейболистките на Левски започнаха 2026 година с победа в контрола

Волейболистките от женския тим на Левски София започнаха с успех в първата проверка за 2026 година. Тимът, воден от Радослав Арсов, се наложи с 3:1 гейма над националния отбор на България за девойки под 18 години. Проверката се игра в столичната зала "Христо Ботев".

Момичетата, водени от Атанас Петров, се готвят за европейска квалификация, която започва идната седмица в София (13-17 януари).

За подготвителния лагер на представителния тим в тази възраст бяха извикани девет "сини" момичета - Ивайла Рикова, Никол Стефанова, Емилия Колева, Магдалена Богданова, Красимира Гарова, Зорница Стефанова, Симона Савова, Адриана Алексиева и Божидара Иванова.