Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Волейболистките на Левски започнаха 2026 година с победа в контрола

Волейболистките на Левски започнаха 2026 година с победа в контрола

  • 11 яну 2026 | 15:31
  • 377
  • 0
Волейболистките на Левски започнаха 2026 година с победа в контрола

Волейболистките от женския тим на Левски София започнаха с успех в първата проверка за 2026 година. Тимът, воден от Радослав Арсов, се наложи с 3:1 гейма над националния отбор на България за девойки под 18 години. Проверката се игра в столичната зала "Христо Ботев".

Момичетата, водени от Атанас Петров, се готвят за европейска квалификация, която започва идната седмица в София (13-17 януари).

За подготвителния лагер на представителния тим в тази възраст бяха извикани девет "сини" момичета - Ивайла Рикова, Никол Стефанова, Емилия Колева, Магдалена Богданова, Красимира Гарова, Зорница Стефанова, Симона Савова, Адриана Алексиева и Божидара Иванова.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Алекс Николов в Twitch: Лубе излъга за случая с Пория!

Алекс Николов в Twitch: Лубе излъга за случая с Пория!

  • 11 яну 2026 | 11:20
  • 11969
  • 14
Кристиан Титрийски и Хавай записаха първа загуба в САЩ

Кристиан Титрийски и Хавай записаха първа загуба в САЩ

  • 11 яну 2026 | 08:42
  • 1579
  • 2
Александър Къндев стартира победно годината в САЩ

Александър Къндев стартира победно годината в САЩ

  • 11 яну 2026 | 08:15
  • 1011
  • 0
Вени Антов най-резултатен за победа в "българското" дерби срещу Влади Гърков

Вени Антов най-резултатен за победа в "българското" дерби срещу Влади Гърков

  • 11 яну 2026 | 08:09
  • 2138
  • 0
ЦСКА с чиста победа срещу Дея спорт

ЦСКА с чиста победа срещу Дея спорт

  • 10 яну 2026 | 21:29
  • 3797
  • 5
Алекс Грозданов и Богданка на исторически финал за Купата на Полша

Алекс Грозданов и Богданка на исторически финал за Купата на Полша

  • 10 яну 2026 | 18:58
  • 6344
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 10644
  • 7
Лудогорец 2:1 Пакш - втора дузпа за унгарците

Лудогорец 2:1 Пакш - втора дузпа за унгарците

  • 11 яну 2026 | 16:45
  • 5382
  • 8
ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

  • 11 яну 2026 | 15:24
  • 10738
  • 2
ЦСКА 1948 1:1 Рапид (Букурещ)

ЦСКА 1948 1:1 Рапид (Букурещ)

  • 11 яну 2026 | 16:23
  • 2501
  • 0
Фиорентина 0:0 Милан, два големи пропуска на Пулишич

Фиорентина 0:0 Милан, два големи пропуска на Пулишич

  • 11 яну 2026 | 16:03
  • 2324
  • 1
Портсмут 1:2 Арсенал, Мадуеке пропусна дузпа

Портсмут 1:2 Арсенал, Мадуеке пропусна дузпа

  • 11 яну 2026 | 16:41
  • 2084
  • 2