Тодор Алексиев: За загубите, които изграждат шампиони, и отборите, които правят личности

В новия епизод на VolleyCast Анатоли Гьонов и Александър Кепев разговарят с един от най-разпознаваемите български волейболисти – Тодор Алексиев.

Разговорът преминава отвъд статистиките и титлите, за да стигне до истинската същност на спорта – характер, честност, екипност и уроците, които остават за цял живот. Алексиев разказва за своя път във волейбола – от първите стъпки и семейното влияние, през международната кариера и успехите, до решението да се присъедини към Хебър и живота му в Пазарджик.

Споделя за опита си в различни първенства, включително неочакваното, но изключително успешно заминаване за Аржентина:

"Това беше много интересно, между другото, много случайно стана. Учиков ми се обади. И той вика, ние търсим четворка. Казах му да се свържат направо с мен, защото аз работех без агенции тогава. И те хората се свързаха с мен и се получиха нещата, без значение, далече, недалече. Беше много хубаво. Станахме шампиони. Спечелихме купата. Какво да иска човек повече? Хубав живот, топличко. Хубаво месо."

Една от централните теми в епизода е ролята на загубата. За Алексиев тя е далеч по-ценен учител от победата:

"От загубата винаги се извлича повече, отколкото от победата. Защото като побеждаваме, ние слагаме розовите очила, били сме, няма какво да дискутираме, бихме, давай нататък. А като загубиш, почваш да правиш всякакви изводи."

Разговорът засяга и предизвикателствата пред младите волейболисти в България, нуждата от образование, лицензи и психология в спорта, както и значението на треньора като лидер и пример. Алексиев е категоричен за честността и отговорността в отбора:

"Това, че си победил, не значи, че си си свършил работата. Ние можем да бием въпреки тебе. Въпреки човека, който ни е дърпал назад."

Специално внимание е отделено на поколенията в българския волейбол и приемствеността между тях:

"През 10 години имаме страхотни поколения. Те постигат успехи… Надявам се тези на следващите поколения да са още по-големи. " Алексиев споделя и за работата с големи треньори, включително Силвано Пранди:

"При Пранди беше изключително професионално. Изключителна подготовка преди тренировка… При него бяхме като машини на блок."