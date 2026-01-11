Популярни
Ник Касиди донесе първа победа на Ситроен във Формула Е

  • 11 яну 2026 | 13:49
  • 415
  • 0
Ник Касиди стартира едва 13-и в Е-При на Мексико Сити, но успя да донесе първа победа на Ситроен във Формула Е в едва втория старт на френската марка в световния шампионат. А на старта на сезона Касиди завърши трети в Сао Пауло и е ранният фаворит в битката за титлата.

Брилянтна тактика за пестене на енергия, съчетана с нестандартно използване на режима Attack Mode, се оказа ключът към успеха на новозеландеца. На подиума след края на старт №150 в историята са шампионата се качиха и Едоардо Мортара и действащият шампион Оливър Роуланд.

В началото на състезанието Паскал Верлайн заложи на стратегия, при която да използва рано атакуващия си режим с идеята, че по-нататък в хода на надпреварата изпреварванията ще са трудни и позицията на пистата ще е най-важна.

Тези пилоти, които решиха да изчакат с режима Attack Mode и енергия за финалната част, в крайна сметка бяха възнаградени, първоначално благодарение на жълтите флагове, а след това и с колата за сигурност между 17 и 20 обиколка.

Последваха нови жълти флагове в 25 обиколка, след като Антонио Феликс да Коща, докато се защитаваше от вътрешната страна от Касиди, се сблъска с Максимилиан Гюнтер. Гюнтер се завъртя и на свой ред удари Да Коща, който се блъсна в Дан Тиктъм при завои 5 и 6. Тази битка беше за по-ниските позиции в топ 10, така че голяма част от връщането на Касиди в челото се случи в последните 13 обиколки. В рамките на тези обиколки пилотът на Ситроен използва пълния си осемминутен Attack Mode, като започна с 6 минути по-голяма мощност.

Когато Касиди стигна до челото, оставащите му само две минути от допълнителната мощност го направиха донякъде уязвим спрямо втория Мортара, който разполагаше с четири минути. Новозеландецът обаче беше използвал енергията си по-добре от своя съперник от Махиндра.

Това създаде напрегната битка за победата в края, като Мортара опита всичко, но брилянтната защита на Касиди му донесе 12-а победа в сериите. Тази оспорвана борба позволи и на други да се доближат, от което се възползва Роуланд, изпреварил в края Барнард, който завърши четвърти, и петия Джейк Денис.

Това изведе Касиди начело в класирането, а ако историята е някакъв показател, то той ще стане световен шампион: последните трима победители в E-При на Мексико Сити са печелили титлата в края на сезона.

