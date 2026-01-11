Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов: Прекарах два адски дни заради грипа

Алекс Николов: Прекарах два адски дни заради грипа

  • 11 яну 2026 | 15:26
  • 912
  • 0

Националът Александър Николов се завръща на терена, след като пропусна двубоя на Кучине Лубе (Чивитанова) с белгийския Хаасроде Льовен от Шампионска лига след прекаран грип.

Лубе излиза срещу Сонепар (Падуа) и Борис Начев днес (11 януари), в 19:00 часа в "Еуросуоле Форум".

Алекс Николов пропуска мач на Лубе в ШЛ заради грип
Алекс Николов пропуска мач на Лубе в ШЛ заради грип

Николов говори преди мача, като заяви, че е имал два адски дни заради грипа. Ето какво още сподели той:

Алекс Николов в Twitch: Лубе излъга за случая с Пория!
Алекс Николов в Twitch: Лубе излъга за случая с Пория!

"Най-накрая се чувствам добре, но със сигурност мога да кажа, че между температурата и симптомите на грип прекарах поне два адски дни. Върнах се в залата и това е най-важното, защото тялото ми реагира и искам да помогна в мача срещу Падуа. Миналия път паднахме от Падуа, но сега? Играем в нашата зала, където се гордеем с дълга непобедена серия, и нашите съперници ще усетят натиска. С помощта на публиката ни историята ще бъде различна! Целта е да направим хубав мач. Отборът съжалява за сбогуването с Пория, състезател, който ни оказа голяма помощ при влизането на сервиса, но не само. Ще реагираме на терена и ще се обединим. Изправяме се срещу силен отбор, който никога не се предава и играе до последната точка. Според мен силата на Сонепар Падуа е в колектива и в отношението. За да спечелим, ще трябва да играем така, както досега. Това са думи, делата ще имат значение!".

Следвай ни:

Още от Волейбол

Алекс Николов в Twitch: Лубе излъга за случая с Пория!

Алекс Николов в Twitch: Лубе излъга за случая с Пория!

  • 11 яну 2026 | 11:20
  • 11968
  • 13
Кристиан Титрийски и Хавай записаха първа загуба в САЩ

Кристиан Титрийски и Хавай записаха първа загуба в САЩ

  • 11 яну 2026 | 08:42
  • 1579
  • 2
Александър Къндев стартира победно годината в САЩ

Александър Къндев стартира победно годината в САЩ

  • 11 яну 2026 | 08:15
  • 1010
  • 0
Вени Антов най-резултатен за победа в "българското" дерби срещу Влади Гърков

Вени Антов най-резултатен за победа в "българското" дерби срещу Влади Гърков

  • 11 яну 2026 | 08:09
  • 2137
  • 0
ЦСКА с чиста победа срещу Дея спорт

ЦСКА с чиста победа срещу Дея спорт

  • 10 яну 2026 | 21:29
  • 3797
  • 5
Алекс Грозданов и Богданка на исторически финал за Купата на Полша

Алекс Грозданов и Богданка на исторически финал за Купата на Полша

  • 10 яну 2026 | 18:58
  • 6344
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 10601
  • 7
Лудогорец 2:1 Пакш - втора дузпа за унгарците

Лудогорец 2:1 Пакш - втора дузпа за унгарците

  • 11 яну 2026 | 16:45
  • 5360
  • 8
ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

  • 11 яну 2026 | 15:24
  • 10707
  • 2
ЦСКА 1948 1:1 Рапид (Букурещ)

ЦСКА 1948 1:1 Рапид (Букурещ)

  • 11 яну 2026 | 16:23
  • 2489
  • 0
Фиорентина 0:0 Милан, два големи пропуска на Пулишич

Фиорентина 0:0 Милан, два големи пропуска на Пулишич

  • 11 яну 2026 | 16:03
  • 2315
  • 1
Портсмут 1:2 Арсенал, Мадуеке пропусна дузпа

Портсмут 1:2 Арсенал, Мадуеке пропусна дузпа

  • 11 яну 2026 | 16:41
  • 2081
  • 2