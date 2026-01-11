Алекс Николов: Прекарах два адски дни заради грипа

Националът Александър Николов се завръща на терена, след като пропусна двубоя на Кучине Лубе (Чивитанова) с белгийския Хаасроде Льовен от Шампионска лига след прекаран грип.

Лубе излиза срещу Сонепар (Падуа) и Борис Начев днес (11 януари), в 19:00 часа в "Еуросуоле Форум".

Алекс Николов пропуска мач на Лубе в ШЛ заради грип

Николов говори преди мача, като заяви, че е имал два адски дни заради грипа. Ето какво още сподели той:

Алекс Николов в Twitch: Лубе излъга за случая с Пория!

"Най-накрая се чувствам добре, но със сигурност мога да кажа, че между температурата и симптомите на грип прекарах поне два адски дни. Върнах се в залата и това е най-важното, защото тялото ми реагира и искам да помогна в мача срещу Падуа. Миналия път паднахме от Падуа, но сега? Играем в нашата зала, където се гордеем с дълга непобедена серия, и нашите съперници ще усетят натиска. С помощта на публиката ни историята ще бъде различна! Целта е да направим хубав мач. Отборът съжалява за сбогуването с Пория, състезател, който ни оказа голяма помощ при влизането на сервиса, но не само. Ще реагираме на терена и ще се обединим. Изправяме се срещу силен отбор, който никога не се предава и играе до последната точка. Според мен силата на Сонепар Падуа е в колектива и в отношението. За да спечелим, ще трябва да играем така, както досега. Това са думи, делата ще имат значение!".