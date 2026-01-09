Голям скандал в Лубе! Съотборник на Алекс Николов напусна самоволно

Голям скандал се разрази в редиците на италианския гранд Кучине Лубе (Чивитанова), където играе и българският национал Александър Николов. Отборът е бил напуснат неочаквано и самоволно от иранският посрещач и национал Пория Хосейн. Според информацията Хосейн си е тръгнал без причина, оставяйки съобщение, че заминава "към неизвестна дестинация". Действията му са определени като "немотивирани и едностранни", а клубът обяви намерението си "да се защити на всички възможни места" за случилото се.

През последните 24 часа между иранските и руските медии витаят различни слухове - вчера се появи версията, според която иранският национал е заявил пред сайт в родината си желанието си да напусне Лубе поради липса на игрово време. Хипотезата е, че той иска да продължи кариерата си в Русия. Днес официалната позиция на Лубе е ясна и се фокусира върху едностранния характер на решението на състезателя. Последиците могат да имат правен и икономически ефект, свързан с все още действащия договор.

От клуба ще търсят заместник на Пория Хосейн, което ще бъде много трудно, тъй като раздялата идва в много натоварен и ключов момент - между мачовете в първенството и Шампионска лига.