Убийствен мач и рекорд в кариерата на Александър Гавалюгов

Талант №1 на българския баскетбол Александър Гавалюгов прикова погледите при успеха на неговия тим Санта Клара със 103-72 над Лойола Мериаунт в колежанското първенство на САЩ. Младежкият ни национал постави личен рекорд, избухвайки с 37 точки, към които добави 5 борби и 1 асистенция за 31 минути на паркета.

Той записа и доста добри показатели при, реализирайки 8/8 от средна дистанция, 6/12 в опитите си от далечно разстояние и 3/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Оказа се, че зад изумителното представяне на гарда стои семейството му, което изгледа срещата от първите редове в спортното съоръжение.

До момента тимът на Санта Клара е с 14 победи и 5 загуби в сметката си, а на 15 януари (четвъртък) Гавалюгов и компания ще бъдат домакин на Пасифик.

Снимка: Санта Клара - Инстаграм