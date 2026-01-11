Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  3. Убийствен мач и рекорд в кариерата на Александър Гавалюгов

  • 11 яну 2026 | 10:31
  • 381
  • 0
Талант №1 на българския баскетбол Александър Гавалюгов прикова погледите при успеха на неговия тим Санта Клара със 103-72 над Лойола Мериаунт в колежанското първенство на САЩ. Младежкият ни национал постави личен рекорд, избухвайки с 37 точки, към които добави 5 борби и 1 асистенция за 31 минути на паркета.
Той записа и доста добри показатели при, реализирайки 8/8 от средна дистанция, 6/12 в опитите си от далечно разстояние и 3/4 от линията за изпълнение на наказателни удари. 

Оказа се, че зад изумителното представяне на гарда стои семейството му, което изгледа срещата от първите редове в спортното съоръжение.

До момента тимът на Санта Клара е с 14 победи и 5 загуби в сметката си, а на 15 януари (четвъртък) Гавалюгов и компания ще бъдат домакин на Пасифик.

Снимка: Санта Клара - Инстаграм

