  23 неща, които не знаете за една от звездите на Локомотив Пловдив

23 неща, които не знаете за една от звездите на Локомотив Пловдив

  • 11 фев 2026 | 07:40
  • 2878
  • 2

Баскетболистът на Локомотив Пловдив Девърл Рамзи е гост в рубриката на Sportal.bg - "23 неща, които не знаете за..." тази седмица. Американецът застана пред нашата камера с широка усмивка и успя да развесели екипа ни със забавните си отговори.

Най-веселата част пък бе тази с опита му да проговори български, който в крайна сметка се получи...донякъде. Той ни увери, че просто трябва да бъдем по-съсредоточени и ще разберем какво казва.

Гардът на пловдивчани разкри доста любопитни подробности за себе си, като посочи къде предпочита да отиде на първа среща, колко добър е в кухнята и какво има в хладилника му в момента. Не пропуснахме да го попитаме и как прекарва свободното си време, а той разкри пред нас и вярва ли в любовта от пръв поглед.

Разговорът с Девърл Рамзи, вижте в нашето видео.

