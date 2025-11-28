Гейджи срещу Пимблет за вакантната титла на Топурия през януари 2026-а

UFC 324 най-накрая има главен двубой.

Първото платено събитие за 2026 г. бележи началото на новата ера на организацията с Paramount и ще включва мач за временната титла в лека категория между Джъстин Гейджи и Пади Пимблет. UFC 324 ще се проведе в събота, 24 януари, в зала T-Mobile Arena в Лас Вегас. Тъй като безспорният шампион Илия Топурия не може да защитава титлата си през януари, организацията реши да въведе временен пояс.

Главният изпълнителен директор на UFC Дейна Уайт официално обяви двубоя в четвъртък по време на почивката на мача от НФЛ между Канзас Сити Чийфс и Далас Каубойс.

Гейджи (26-5 ММА, 9-5 UFC) получава още един шанс да спечели титла в UFC. Той вече веднъж спечели временния пояс, след като спря Тони Фъргюсън на UFC 249 през май 2020 г., но няколко месеца по-късно не успя да обедини титлата срещу Хабиб Нурмагомедов на UFC 254. Той си извоюва нов шанс за титлата, след като победи Майкъл Чандлър, но след това беше събмитнат от Чарлс Оливейра на UFC 274. Два мача по-късно спечели титлата BMF, след като завърши Дъстин Порие в реванша им на UFC 291. 37-годишният Гейджи изигра един мач през 2025 г. – победа с единодушно съдийско решение над Рафаел Физиев в „Мача на вечерта“ на UFC 313.

Непобеден в седемте си мача в UFC, Пимблет (23-3 ММА, 7-0 UFC) получава първия си шанс за златото. В единственото си участие през 2025 г. Пимблет спря Майкъл Чандлър на UFC 314, като взе и петия си бонус за „Представяне на вечерта“. От дебюта си през 2021 г. насам нивото на съперниците на бившия шампион на Cage Warriors постоянно се повишава, а сега той се изправя в мач за титлата на UFC.

Текущата карта на UFC 324 включва:

Джъстин Гейджи vs. Пади Пимблет – за временната титла в лека категория

Кейла Харисън vs. Аманда Нунес – за титлата при жените в „петел“ категория

Шон О’Мали vs. Сонг Ядонг

Уалдо Кортес-Акоста vs. Дерик Люис

Дейвесон Фигейредо vs. Умар Нурмагомедов

Арнолд Алън vs. Жан Силва

Алекса Грасо vs. Роуз Намаюнас

Модестас Букаускас vs. Никита Крилов

Атеба Готие vs. Андрей Пулаев