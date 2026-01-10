Популярни
Честит рожден ден на Георги Глушков

  • 10 яну 2026 | 11:35
Честит рожден ден на Георги Глушков

Днес, 10 януари, своя личен празник празнува президентът на БФБаскетбол Георги Глушков. На този ден той навършва 66 години.

Роден е в Трявна през 1960 г. През 80-те години на миналия век Георги Глушков се нарежда сред петте най-добри баскетболисти в Европа. На 25 септември 1985 г. е изтеглен в драфта на НБА под №148 от Финикс Сънс и става първият играч от Източна Европа в НБА.

Изиграва над 1000 мача, включително и над 250 за мъжкия национален отбор на България, с който записва участие на общо на четири европейски първенства – през 1977, 1985, 1989 и 1991 г.

След приключване на спортната си кариера остава свързан с баскетбола и помага дейно за развитието на играта у нас. Изпълнява функциите на мениджър развитие, както и на изпълнителен директор на БФБаскетбол, а от 2011 г. е президент на централата.

