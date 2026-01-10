Кевин Дюрант изпревари легендарния Чембърлейн

Кевин Дюрант изпревари легендарния Уилт Чембърлейн в класацията за най-много отбелязани точки в историята на НБА, но неговите 30 точки не бяха достатъчни да донесат победа на Хюстън Рокетс срещу Портланд Трейл Блейзърс.

37-годишният Дюрант вече има 31 435 точки в кариерата си и заема седмо място във вечната листа. Начело е Леброн Джеймс от Лос Анджелис Лейкърс с 42 601 точки.

KEVIN DURANT PASSES WILT CHAMBERLAIN FOR 7th ON THE ALL-TIME SCORING LIST 🤩 pic.twitter.com/rcc0DtcwS2 — NBA (@NBA) January 10, 2026

Трейл Блейзърс спечелиха със 111:105 в „Мода Сентър“ в Портланд.

The Trail Blazers honored Kevin Durant for moving into 7th on the all-time scoring list 👏👏 https://t.co/G1bzb5SN0c pic.twitter.com/uZ6MIG84s2 — NBA (@NBA) January 10, 2026

Чембърлейн, който почина през 1999 г., е единственият играч, отбелязал 100 точки в един мач от НБА, и е двукратен шампион с Филаделфия 76ърс и Лейкърс. През 1962 г. той записва рекордните средно 50,4 точки на мач и е водещ реализатор в лигата при оттеглянето си през 1973 г.

„Виждаш числата, но просто не можеш да си представиш как някой бележи по 50 точки на мач с 25 борби“, каза Дюрант преди срещата в петък. „Искаш да се състезаваш с това и да се опиташ да го доближиш, доколкото можеш. Удивително е просто да си в топ 10 редом с него, а възможността да го изпреваря е наистина сладка.“

Янис Адетокумбо блокира стрелба на Леброн Джеймс и му отне топката в две поредни притежания в последната минута, когато Милуоки Бъкс победи Лейкърс със 105:101 в Лос Анджелис и записа пета победа в последните седем мача.

Стефън Къри завърши с 27 точки и рекордните си за сезона 10 асистенции, а Голдън Стейт Уориърс разгроми Сакраменто Кингс със 137:103 у дома.

Оклахома Сити Тъндър навакса изоставане от 21 точки през второто полувреме и спечели драматично със 117:116 като гост на Мемфис Гризлис.

Топ 10 реализатори в историята на НБА:

Леброн Джеймс* – 42 601

Карим Абдул-Джабар – 38 387

Карл Малоун – 36 928

Коби Брайънт – 33 643

Майкъл Джордан – 32 292

Дирк Новицки – 31 560

Кевин Дюрант* – 31 435

Уилт Чембърлейн – 31 419

Шакил О’Нийл – 28 596

Джеймс Хардън* – 28 563