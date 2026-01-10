Популярни
  Кевин Дюрант изпревари легендарния Чембърлейн

  • 10 яну 2026 | 11:19
  • 754
  • 0
Кевин Дюрант изпревари легендарния Уилт Чембърлейн в класацията за най-много отбелязани точки в историята на НБА, но неговите 30 точки не бяха достатъчни да донесат победа на Хюстън Рокетс срещу Портланд Трейл Блейзърс.

37-годишният Дюрант вече има 31 435 точки в кариерата си и заема седмо място във вечната листа. Начело е Леброн Джеймс от Лос Анджелис Лейкърс с 42 601 точки.

Трейл Блейзърс спечелиха със 111:105 в „Мода Сентър“ в Портланд.

Чембърлейн, който почина през 1999 г., е единственият играч, отбелязал 100 точки в един мач от НБА, и е двукратен шампион с Филаделфия 76ърс и Лейкърс. През 1962 г. той записва рекордните средно 50,4 точки на мач и е водещ реализатор в лигата при оттеглянето си през 1973 г.

„Виждаш числата, но просто не можеш да си представиш как някой бележи по 50 точки на мач с 25 борби“, каза Дюрант преди срещата в петък. „Искаш да се състезаваш с това и да се опиташ да го доближиш, доколкото можеш. Удивително е просто да си в топ 10 редом с него, а възможността да го изпреваря е наистина сладка.“

Янис Адетокумбо блокира стрелба на Леброн Джеймс и му отне топката в две поредни притежания в последната минута, когато Милуоки Бъкс победи Лейкърс със 105:101 в Лос Анджелис и записа пета победа в последните седем мача.

Стефън Къри завърши с 27 точки и рекордните си за сезона 10 асистенции, а Голдън Стейт Уориърс разгроми Сакраменто Кингс със 137:103 у дома.

Оклахома Сити Тъндър навакса изоставане от 21 точки през второто полувреме и спечели драматично със 117:116 като гост на Мемфис Гризлис.

Топ 10 реализатори в историята на НБА:

  1. Леброн Джеймс* – 42 601

  1. Карим Абдул-Джабар – 38 387

  1. Карл Малоун – 36 928

  1. Коби Брайънт – 33 643

  1. Майкъл Джордан – 32 292

  1. Дирк Новицки – 31 560

  1. Кевин Дюрант* – 31 435

  1. Уилт Чембърлейн – 31 419

  1. Шакил О’Нийл – 28 596

  1. Джеймс Хардън* – 28 563

