Кевин Дюрант изпревари легендарния Чембърлейн

Кевин Дюрант изпревари легендарния Уилт Чембърлейн в класацията за най-много отбелязани точки в историята на НБА, но неговите 30 точки не бяха достатъчни да донесат победа на Хюстън Рокетс срещу Портланд Трейл Блейзърс.
37-годишният Дюрант вече има 31 435 точки в кариерата си и заема седмо място във вечната листа. Начело е Леброн Джеймс от Лос Анджелис Лейкърс с 42 601 точки.
Трейл Блейзърс спечелиха със 111:105 в „Мода Сентър“ в Портланд.
Чембърлейн, който почина през 1999 г., е единственият играч, отбелязал 100 точки в един мач от НБА, и е двукратен шампион с Филаделфия 76ърс и Лейкърс. През 1962 г. той записва рекордните средно 50,4 точки на мач и е водещ реализатор в лигата при оттеглянето си през 1973 г.
„Виждаш числата, но просто не можеш да си представиш как някой бележи по 50 точки на мач с 25 борби“, каза Дюрант преди срещата в петък. „Искаш да се състезаваш с това и да се опиташ да го доближиш, доколкото можеш. Удивително е просто да си в топ 10 редом с него, а възможността да го изпреваря е наистина сладка.“
Янис Адетокумбо блокира стрелба на Леброн Джеймс и му отне топката в две поредни притежания в последната минута, когато Милуоки Бъкс победи Лейкърс със 105:101 в Лос Анджелис и записа пета победа в последните седем мача.
Стефън Къри завърши с 27 точки и рекордните си за сезона 10 асистенции, а Голдън Стейт Уориърс разгроми Сакраменто Кингс със 137:103 у дома.
Оклахома Сити Тъндър навакса изоставане от 21 точки през второто полувреме и спечели драматично със 117:116 като гост на Мемфис Гризлис.
Топ 10 реализатори в историята на НБА:
Леброн Джеймс* – 42 601
Карим Абдул-Джабар – 38 387
Карл Малоун – 36 928
Коби Брайънт – 33 643
Майкъл Джордан – 32 292
Дирк Новицки – 31 560
Кевин Дюрант* – 31 435
Уилт Чембърлейн – 31 419
Шакил О’Нийл – 28 596
Джеймс Хардън* – 28 563