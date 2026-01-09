Популярни
  2. Волейбол
  3. Дунав се подсили хърватски посрещач

Дунав се подсили хърватски посрещач

  • 9 яну 2026 | 21:52
  • 343
  • 0
Дунав се подсили хърватски посрещач

Часове преди началото на втория полусезон в efbet Супер Волей, отборът на Дунав (Русе) се подсили с чужденец. В редиците на русенци бе привлечен хърватският посрещач Анте Гилянович.

Волейболистът е на 32 години, висок е 196 см и има опит в европейските клубни турнири с екипите на Мурса (Осиек) и Будва. В кариерата си е играл още за Младост (Рибола Кащела) от Хърватия, както и за румънския Униреа (Деж), италианския Ефисиенца Енергиа (Галатина) и екзотичния либийски Ал Насер.

Опитният състезател вече е картотекиран, като ще играе за Дунав още в понеделник (12 януари), когато русенци посрещат Пирин (Разлог) в първия си мач за 2026-а година. Двубоят е от 18,00 часа в зала "Дунав".

