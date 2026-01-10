Роналдо с ново имение за 34,5 милиона евро

Новото имение на Кристиано Роналдо, разположено в Кашкайш, вече е готово след три години строителство, като общата му стойност е около 34,5 милиона евро, според вестник Daily Express.

Домът на CR7, „колосална резиденция, една от най-големите и скъпи в страната“, разполага с вътрешен и външен басейн, подземен гараж за колекцията от автомобили на португалския футболист, подземен проход, който позволява да се наблюдава кой плува отгоре, и дори... златни кранове.

Същата публикация посочва, че португалският нападател възнамерява да се премести със семейството си в новото имение в Кашкайш, което разполага с осем спални, след като приключи кариерата си. Разгледайте снимки на новия имот на Роналдо в галерията по-долу.