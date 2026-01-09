Популярни
Иля Малинин изпълни безупречна кратка програма и направи голяма крачка към четвърта поредна титла в САЩ

  • 9 яну 2026 | 17:12
  • 409
  • 0
Иля Малинин изпълни безупречна кратка програма и направи голяма крачка към четвърта поредна титла в САЩ

Иля Малинин изпълни безупречна кратка програма на първенството по фигурно пързаляне на САЩ и направи огромна крачка към четвърта поредна титла в последните етапи от подготовката му за Олимпийските игри в Милано и Кортина.

Двукратният световен шампион събра 115.10 точки на фона на музиката „Принцът на Персия: Изгубената корона“. Това е с почти 25 точки преднина пред Томоки Хиваташи и от третия Джейсън Браун.

Въпреки че резултатите на националните първенства обикновено са завишени, Малинин подобри най-добрия си резултат за кратка програма този сезон - 108.87.

„Чувствах се наистина добре и всичко вървеше много добре“, коментира той след състезанието, цитиран от АП.

Той започна с перфектен четворен флип, а след това направи и троен аксел. Той завърши скоковете с комбинация от четворен луц-троен тулуп, след което добави любимото на феновете задно салто, за да накара публиката да се изправи на крака.

Малинин е спечелил всичко, в което е участвал от Световното първенство през 2023 година насам, с изключение на един турнир Гран При, където завърши втори.

25-годишният Хиваташи, който беше шести на националното първенство миналата година, е във възходяща форма през целия сезон. Той получи 89.26 точки и е в позиция за мен преди съботната волна програма.

Джейсън Браун, който се опитва да влезе в отбора за третите си олимпийски игри, беше оценен с 88.49.

Максим Наумов, чиито родители загинаха в самолетната катастрофа над река Потомак миналата година, се нареди четвърти с 85.72 точки.

Медисън Чок и Евън Бейтс поведоха след ритмичния танц при танцовите двойки в опит да спечелят рекордната седма титла. Трикратните световни шампиони и големите фаворити за олимпийско злато постигнаха най-добрия си резултат за сезона от 91.70 точки.

Снимки: Gettyimages

