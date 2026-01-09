Популярни
Петър Гергьовски с победа за Европейската купа в Италия

  • 9 яну 2026 | 17:00
Петър Гергьовски с победа за Европейската купа в Италия

Петър Гергьовски спечели паралелния гигантски слалом за Европейската купа във Фолгария, Италия.

На финала националът ни победи Мике Сантуари, Италия. Силното българско представяне днес се допълни с четвъртото място на Александър Кръшняк и е петото на Кристиан Георгиев. Във Фолгария от българските състезатели караха още Александър Георгов и Стоян Пепеланов. Ден по-рано Кръшняк зае второ място във Фолгария.

Утре в старта на Световната купа по паралелен гигантски слалом в Скуол, Швейцария България ще бъде представена от Радослав Янков, Малена Замфирова, Тервел Замфиров, Петър Гьоргьовски, Александър Кръшняк и Кристиан Георгиев.

