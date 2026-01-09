Популярни
Очаквайте: Какви решения бяха взети след срещата между клубовете, БФС и ПФЛ
Олимпийската шампионка по сноуборд Клоуи Ким е под въпрос за Игрите в Италия

  • 9 яну 2026 | 11:17
  • 296
  • 0
Двукратната олимпийска златна медалистка в сноуборда Клоуи Ким заяви, че е изкълчила рамото си по време на тренировка и не знае дали ще може да се състезава на Зимните игри в Италия през следващия месец.

Ким публикува кадри от инцидента от по-рано през седмицата при занимание в дисциплината халфпайп в Лаакс (Швейцария), където най-добрите сноубордисти в света ще се срещнат от 15 до 18 януари в състезания от Световната купа по-малко от месец преди началото на Олимпиадата в Котина-Милано. Американката направи чист скок, но се приземи с лице към земята.

Клоуи Ким коментира, че „се опитва да остане оптимист“ относно участието си на зимните Игри, но „няма много яснота сега“.

25-годишната Ким каза още, че има насрочен за днес ядрено-магнитен резонанс, който ще разкрие степента на контузията.

„Не ме боли толкова много, просто не искам (рамото) да продължава да изскача, което се случи“, обясни тя и добави: „Наистина се опитвам да остана оптимист. Чувствам се добре относно нивото ми на този етап, така че знам, че в момента, в който получа разрешение и съм готова да карам, би трябвало да съм добре.“

Състезанията в дисциплината халфайп на Олимпийските игри в Кортина-Милано са от 11 до 13 февруари в Ливиньо.

