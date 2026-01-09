Марсел Хиршер пропуска Олимпийските игри в Италия

Живата легенда в алпийските ски Марсел Хиршер обяви, че ще пропусне остатъка от сезон 2025/26, включително и Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо поради факта, че не може да кара на нивото, което той изисква сам от себе си.

Осемкратният носител на Големия кристален глобус се оттегли от професионалния спорт през 2019 година, но се завърна в белия керван през 2024 година, вече като състезател на Нидерландия. Неговият първи сезон обратно в Световната купа приключи по-рано заради контузия в коляното, но това не го отказа и той се завърна в стартовата къщичка през този сезон.

After careful consideration, Marcel Hirscher will not compete this season, including the Olympic Games. He'll continue training and focusing on what's next.



We’re all behind you and can’t wait to see you back soon, Marcel 💙✨#FISAlpine pic.twitter.com/uZRWJJ7q3H — FIS Alpine (@fisalpine) January 9, 2026

Хиршер обаче получи нова контузия в прасеца малко преди Коледа, която го принуди да си вземе двуседмична пауза. Самият той обаче подчертава, че тази почивка се е отразила на неговата подготовка и той е преценил, че за него ще бъде по-добре да не кара до края на сезона, което означава, че нидерландецът ще пропусне и Олимпийските игри.

„Здравейте, тук е Марсел. Първо честита Нова година, надявам се тя да е започнала добре за вас. От моя страна аз смятам, че е време за актуализация. Имаше много спекулации за стартовете в Световната купа – дали ще участвам, или не. Затова сметнах за нужно да направя това обръщение.



„Истината е, че в момента това просто не е възможно. Просто не мога да карам на нивото, което е нужно за Световната купа. Имах възможност да тренирам с най-добрите в света и това беше мега, имахме добър тренировъчен лагер в Райтералм. Видях какво е нужно, за да бъде на световно ниво, но в момента това просто не е възможно.



„По Коледа аз трябваше да направя пауза от 14 дни заради контузия на прасеца, което не ми помага да открия нужното темпо и увереност и затова аз реших, че, ако искам да се състезавам отново в Световната купа, аз ще искам да го правя на нужното ниво, което просто не е възможно в момента. Поради тази причина аз няма да се състезавам до края на сезона, включително и на Олимпийските игри. Хейтърите ще харесат това, а за всички, които искаха да ме видят обратно на ските, искам да кажа, че и за мен ситуацията не е радостна. Съжалявам, че няма да се случи тази година, но аз ще продължа да тренирам и се надявам да се видим догодина“, заяви Хиршер във видео, което беше качено в неговия профил в Инстаграм.

Снимки: Gettyimages