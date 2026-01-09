Бежанка направи емоционален дебют в Световната купа по биатлон

Даря Долодович направи емоционален дебют в Световната купа по биатлон, в която участието беше далеч по-важно от класирането. Родом от Беларус, 20-годишната Долодович завърши 68-а в спринтовата надпревара в Оберхоф (Германия) вчера и малко не й достигна да намери място в преследването в неделя, за което се класираха първите 60.

„Беше просто невероятно. Разплаках се в стартовата зона, защото беше изумително“, каза тя пред ДПА.

Спортистите от Русия и Беларус нямат право да участват в международните стартове от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 година. Но Долодович е изключение, защото се състезава за бежанския отбор на Световния съюз по биатлон (IBU).

Семейството й избяга в Полша през 2022-ра, защото режимът на президента Александър Лукашенко обвини баща й Сергей Долодович в подкрепа на опозицията в страната. Долодович е бивш състезател по ски бягане, участвал е на 7 олимпийски игри, 11 световни първенства и има един успех за Световна купа. Той също така е обучавал дъщеря си Даря в този спорт от ранна възраст, преди тя да се насочи към биатлона. Това не беше възможно в Беларус, но нещата се развиха по-добре, след като отидоха в Полша, с помощта на бившата състезателка по ски бягане Юстина Ковалчик.

„Отдавна исках да започна с биатлон, защото спортът ме очарова много. Не успях да намеря треньор в Беларус, затова отново се заех с тази идея в Полша“, каза тя в интервю за IBU миналата година.

Долодович тренира заедно с полския юношески отбор и пътува с тях на състезания и тренировъчни лагери. Говорителят на IBU Кристиан Винклер каза, че това се финансира чрез програмата за олимпийска солидарност на Международния олимпийски комитет, която също има бежански екип за спортисти от цял свят. Тя е единственият член на бежанския екип на IBU, който е създаден, защото „биатлонистите също са засегнати от този конфликт“.

Долодович каза, че полският отбор е „като семейство“ за нея и добави: „Много съм благодарна. Чувствам се като у дома си в Полша.“

Тя се надява да получи полско гражданство и един ден иска да се състезава на Олимпийските игри, защото „това би било най-хубавото нещо“.

Стипендията й приключва след този олимпийски сезон и все още не е ясно дали ще бъде подновена.

„Надявам се да мога да продължа да изживявам мечтата си“, заяви състезателката, цитирана от ДПА.