"Атлети за Украйна" призова Мартен Фуркад да спре кампанията си връщане на руските спортисти

Групата 'Атлети за Украйна" призова френската легенда в биатлона Мартен Фурканд да спре кампанията си за отмяна на рестрикциите срещу руските спортисти.

В писмото, което е подписано от председателя на групата Йенс Щайниген - олимпийски шампион в биатлона от 1992 година, се казва, че завръщането на руските спортисти като неутрални ще бъде нарушение на мисията за мир на Международния олимпийски комитет.

Биатлонистите от Русия и Беларус са изключени от всякакви състезания под егидата на Международния съюз по биатлон от началото на инвазията през 2022 година.

Фуркад, който от същата година е член на Спортната комисия към Международния олимпийски комитет, беше много критичен към използването на допинг от страна на руските спортисти, но от 2023 година насам твърди, че е време биатлонистите от Русия и Беларус отново да бъдат допуснати да се състезават.

"Трябва да работим заедно, за да не позволим на Русия да използва биатлона като поле на своята военна пропаганда", заявява Щайниген.

В групата "Атлети за Украйна" влизат олимпийските шампиони Феликс Лох (шейни), Мария Рийш (алпийски ски) и Михаел Грайс (биатлон). Неин член е и френският биатлонист Кентен Фийон Майе.

