Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано Кортина 2026
  3. "Атлети за Украйна" призова Мартен Фуркад да спре кампанията си връщане на руските спортисти

"Атлети за Украйна" призова Мартен Фуркад да спре кампанията си връщане на руските спортисти

  • 9 яну 2026 | 18:18
  • 542
  • 0
"Атлети за Украйна" призова Мартен Фуркад да спре кампанията си връщане на руските спортисти

Групата 'Атлети за Украйна" призова френската легенда в биатлона Мартен Фурканд да спре кампанията си за отмяна на рестрикциите срещу руските спортисти.

В писмото, което е подписано от председателя на групата Йенс Щайниген - олимпийски шампион в биатлона от 1992 година, се казва, че завръщането на руските спортисти като неутрални ще бъде нарушение на мисията за мир на Международния олимпийски комитет.

Биатлонистите от Русия и Беларус са изключени от всякакви състезания под егидата на Международния съюз по биатлон от началото на инвазията през 2022 година.

Фуркад, който от същата година е член на Спортната комисия към Международния олимпийски комитет, беше много критичен към използването на допинг от страна на руските спортисти, но от 2023 година насам твърди, че е време биатлонистите от Русия и Беларус отново да бъдат допуснати да се състезават.

"Трябва да работим заедно, за да не позволим на Русия да използва биатлона като поле на своята военна пропаганда", заявява Щайниген.

В групата "Атлети за Украйна" влизат олимпийските шампиони Феликс Лох (шейни), Мария Рийш (алпийски ски) и Михаел Грайс (биатлон). Неин член е и френският биатлонист Кентен Фийон Майе.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано Кортина 2026

Иля Малинин изпълни безупречна кратка програма и направи голяма крачка към четвърта поредна титла в САЩ

Иля Малинин изпълни безупречна кратка програма и направи голяма крачка към четвърта поредна титла в САЩ

  • 9 яну 2026 | 17:12
  • 629
  • 0
Марсел Хиршер пропуска Олимпийските игри в Италия

Марсел Хиршер пропуска Олимпийските игри в Италия

  • 9 яну 2026 | 15:59
  • 1012
  • 0
Олимпийската шампионка по сноуборд Клоуи Ким е под въпрос за Игрите в Италия

Олимпийската шампионка по сноуборд Клоуи Ким е под въпрос за Игрите в Италия

  • 9 яну 2026 | 11:17
  • 1003
  • 0
Шведка спечели спринта в Оберхоф, Лора Христова най-напред от българките

Шведка спечели спринта в Оберхоф, Лора Христова най-напред от българките

  • 8 яну 2026 | 17:35
  • 4312
  • 0
Олимпийска медалистка по ски свободен стил пропуска Милано-Кортина заради сътресение

Олимпийска медалистка по ски свободен стил пропуска Милано-Кортина заради сътресение

  • 8 яну 2026 | 16:43
  • 880
  • 0
Александър Кръшняк с второ място за Европейската купа във Фолгария

Александър Кръшняк с второ място за Европейската купа във Фолгария

  • 8 яну 2026 | 16:32
  • 1063
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пирин има нов собственик

Пирин има нов собственик

  • 9 яну 2026 | 19:40
  • 1249
  • 3
Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 18614
  • 70
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 19191
  • 19
Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

  • 9 яну 2026 | 13:26
  • 8079
  • 13
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 15392
  • 59
Очаквайте на живо: Евролигата продължава с нови пет двубоя, Милър-Макинтайър в действие тази вечер

Очаквайте на живо: Евролигата продължава с нови пет двубоя, Милър-Макинтайър в действие тази вечер

  • 9 яну 2026 | 19:00
  • 659
  • 0