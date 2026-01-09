Патрик Кейн отново герой за Детройт

Патрик Кейн се разписа два пъти при победата на Детройт над гостуващия Ванкувър с 5:1 и стана едва петият роден в САЩ играч, който достига границата от 500 гола в Националната хокейна лига.

Кейн откри резултата с 499-ото си попадение при числено превъзходство малко преди края на първия период, а след това оформи постижението, реализирайки на празна врата 3:53 минути преди края. Джей Ти Комфър, Лукас Реймънд и Аксел Сандин-Пелика добавиха по гол и асистенция.

Монреал надделя над гостуващия шампион Флорида с 6:2. Александър Тексие вкара първия хеттрик в кариерата си, а Оливер Капанен допринесе с попадение и две асистенции за канадците, които спечелиха за осми път в 11 мача.

Монреал и Детройт са лидери в Атлантическата дивизия с по 56 точки.

Водачът в лигата Колорадо вкара осем пъти в първите 38:04 минути и разгроми гостуващия Отава с 8:2. Джош Менсън изпъкна с два гола и две асистенции, а Нейт Маккинън се отличи с гол и три асистенции при 16-ата поредна победа на тима като домакин. Брок Нелсън добави два гола и асистенция, а „Аваланш“ вече има актив от 71 точки.

Питсбърг постигна шеста поредна победа след 4:1 над гостуващия Ню Джърси. Евгени Малкин се завърна с гол след 15 мача отсъствие заради лечение на контузия, а капитанът Сидни Кросби даде две асистенции и записа осми последователен двубой с точка. Ерик Карлсон и Конър Дюър завършиха с по гол и асистенция, а вратарят Стюърт Скинър направи 28 спасявания.

Каролина запази първата си позиция в Източната конференция с 57 точки след успех над гостуващия Анахайм с 5:2. Джейлън Чатфийлд, Лоугън Станковън и Тейлър Хол се отличиха с по попадение и асистенция за третия последователен успех на отбора.

Бъфало постигна 12-а победа в последните си 13 мача след 5:2 в залата на Ню Йорк Рейнджърс. Матиас Самуелсон завърши с гол и асистенция за гостите, а Колтън Елис допринесе с 30 отразени шайби в първия си мач след едномесечно отсъствие от леда.

Филип Форсберг единствен реализира при дузпите, а Нешвил спечели срещу гостуващия Ню Йорк Айлъндърс с 2:1. Вратарят на домакините Юусе Сарос парира 30 удара.

Конър МакДейвид вкара гол и даде асистенция, записвайки 17-и пореден мач с точка, а Едмънтън преодоля дефицит от 1:3 и надделя над домакина Уинипег с 4:3, нанасяйки 11-а последователна загуба на съперника.

Марк Стоун се отличи с гол и две асистенции и помогна на Вегас да спечели срещу гостуващия Кълъмбъс с 5:3.

