Две български двойки участват на турнира по фигурно пързаляне "София Трофи"

Две български двойки взеха участие на международния турнир по фигурно пързаляне "София Трофи", който се провежда в Зимния дворец в столицата.

При мъжете и жените Моли Хеърсайн и Алесио Суренков-Гулчев са на шеста позиция след ритмичния танц от осем дуета с 58.10 точки (33.27 за технически елементи и 24.83 за компоненти на програмата).

Лидери след първата част на състезанието са София Вал и Асаф Казимов (Испания) със 76.04.

При юношите и девойките Силвия Лутай и Константин Ткаченко заемат седмо място с 51.45 точки (29.05 и 22.40), а начело са Ирина Пидгайна и Артьом Ковал (Украйна) 69.89.

Общо в двете възрастови групи участват 19 двойки.

Днес надпреварата продължава с кратката програма при юношите, девойките, мъжете и жените, както и с волната при танцовите дуети.

При жените ще участва най-добрата българска състезателка Александра Фейгин, за която това ще бъде последен турнир преди Европейското първенство в Англия и Олимпийските игри в Италия.