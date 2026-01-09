Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Две български двойки участват на турнира по фигурно пързаляне "София Трофи"

Две български двойки участват на турнира по фигурно пързаляне "София Трофи"

  • 9 яну 2026 | 08:53
  • 64
  • 0
Две български двойки участват на турнира по фигурно пързаляне "София Трофи"

Две български двойки взеха участие на международния турнир по фигурно пързаляне "София Трофи", който се провежда в Зимния дворец в столицата.

При мъжете и жените Моли Хеърсайн и Алесио Суренков-Гулчев са на шеста позиция след ритмичния танц от осем дуета с 58.10 точки (33.27 за технически елементи и 24.83 за компоненти на програмата).

Лидери след първата част на състезанието са София Вал и Асаф Казимов (Испания) със 76.04.

При юношите и девойките Силвия Лутай и Константин Ткаченко заемат седмо място с 51.45 точки (29.05 и 22.40), а начело са Ирина Пидгайна и Артьом Ковал (Украйна) 69.89.

Общо в двете възрастови групи участват 19 двойки.

Днес надпреварата продължава с кратката програма при юношите, девойките, мъжете и жените, както и с волната при танцовите дуети.

При жените ще участва най-добрата българска състезателка Александра Фейгин, за която това ще бъде последен турнир преди Европейското първенство в Англия и Олимпийските игри в Италия.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Амбър Глен с исторически резултат на първенството на САЩ

Амбър Глен с исторически резултат на първенството на САЩ

  • 8 яну 2026 | 21:07
  • 1200
  • 0
Шведка спечели спринта в Оберхоф, Лора Христова най-напред от българките

Шведка спечели спринта в Оберхоф, Лора Христова най-напред от българките

  • 8 яну 2026 | 17:35
  • 3096
  • 0
Олимпийска медалистка по ски свободен стил пропуска Милано-Кортина заради сътресение

Олимпийска медалистка по ски свободен стил пропуска Милано-Кортина заради сътресение

  • 8 яну 2026 | 16:43
  • 750
  • 0
Александър Кръшняк с второ място за Европейската купа във Фолгария

Александър Кръшняк с второ място за Европейската купа във Фолгария

  • 8 яну 2026 | 16:32
  • 973
  • 0
Томазо Джакомел спечели спринта в Оберхоф, Благой Тодев завърши в топ 50

Томазо Джакомел спечели спринта в Оберхоф, Благой Тодев завърши в топ 50

  • 8 яну 2026 | 15:23
  • 3230
  • 4
Лара Колтури се цели високо на Игрите в Милано-Кортина

Лара Колтури се цели високо на Игрите в Милано-Кортина

  • 8 яну 2026 | 14:23
  • 764
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

  • 8 яну 2026 | 23:57
  • 34507
  • 137
Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

  • 8 яну 2026 | 22:57
  • 39442
  • 121
ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

  • 8 яну 2026 | 22:08
  • 23609
  • 20
Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

  • 8 яну 2026 | 23:48
  • 15233
  • 19
Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 49096
  • 138
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 29699
  • 11