Вълнуващ финал в Шарлът, Пейсърс "откраднаха" победата от Хорнетс

Индиана Пейсърс успя да измъкне важна победа като гост срещу Шарлът Хорнетс със 114:112, благодарение на поредица от решаващи действия в последните секунди на мача.

Срещата беше оспорвана от началото до края, като двата отбора си разменяха водачеството и не позволяваха един на друг да натрупат голяма преднина. При оставащи 1:26 минути Стършелите водеха със 112:109. Ти Джей Макконъл обаче намали до 112:111 52 секунди преди сирената, докато в следващата атака изстрелът на новобранеца Кон Кнюпел за домакините беше неточен. Топката отиде при Паскал Сиакам, който с изключителна индивидуална акция срещу Бриджис отбеляза и даде преднина (113:112) на Пейсърс. Последва хаотичен момент, тъй като треньорът на Хорнетс поиска прекъсване, което не беше дадено. След бързото подновяване на играта Макконъл открадна топката и Бен Шепърд спечели фаул, оформяйки крайното 112:114 с 1/2 наказателни удара. При последната възможност за Хорнетс, ЛаМело Бол избра да подаде на Колин Секстън, но неговият изстрел не успя да намери коша на противника.

what a play by Pascal Siakam for the lead‼️👀



he has 30 points with seconds remaining in Q4. pic.twitter.com/kkFYghyPJr — Indiana Pacers (@Pacers) January 9, 2026

Най-добър за победителите беше Паскал Сиакам, който завърши мача с 30 точки, 14 борби и 3 асистенции. Ти Джей Макконъл допринесе с 23 точки и 8 асистенции, а Арън Несмит добави 16 точки.

От страна на Хорнетс ЛаМело Бол се отличи с 33 точки, 3 борби и 8 асистенции. Майлс Бриджис записа 19 точки и 6 борби, а Кнюпел завърши с 18 точки и 8 борби.

С този седми успех за сезона Пейсърс прекъснаха негативната си серия от 13 поредни загуби и най-накрая подариха на треньора си Рик Карлайл победа №1000 в кариерата му. Карлайл беше заседнал на 999, откакто неговият отбор, изтощен от контузии, надигра Сакраменто на 8 декември. С днешната победа той подобри баланса си до 1000-891 за 24 сезона като треньор в НБА.

Congrats to Rick Carlisle of the @Pacers for becoming the 11th coach in NBA history to secure 1,000 total coaching wins! pic.twitter.com/6UlSp6K9Dl — NBA (@NBA) January 9, 2026

Индиана Пейсърс е на дъното на класирането в Източната конференция с баланс 7- 31 загуби, а съперниците им от Северна Каролина са 21-ви с баланс от 13-25.