Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Десетки футболни деятели дойдоха на поклонението пред голямата легенда на Локомотив (София) и български футбол Спиро Дебърски. Славният нападател на "червено-черните" напусна този свят на 31 януари на 92-годишна възраст. На траурното събитие присъстваха собственикът на клуба от столичния квартал "Надежда" Веселин Стоянов, изпълнителният директор на "железничарите" Иво Котев, Михаил Касабов, Бойчо Величков, Антон Велков, Емил Велев, Антони Здравков, Кристиян Добрев, Александър Станков, Красимир Борисов, Даниел Васев, Иван Василев, Радослав Здравков, Ангел Станков и др.