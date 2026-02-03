Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 836
  • 0

Десетки футболни деятели дойдоха на поклонението пред голямата легенда на Локомотив (София) и български футбол Спиро Дебърски. Славният нападател на "червено-черните" напусна този свят на 31 януари на 92-годишна възраст. На траурното събитие присъстваха собственикът на клуба от столичния квартал "Надежда" Веселин Стоянов, изпълнителният директор на "железничарите" Иво Котев, Михаил Касабов, Бойчо Величков, Антон Велков, Емил Велев, Антони Здравков, Кристиян Добрев, Александър Станков, Красимир Борисов, Даниел Васев, Иван Василев, Радослав Здравков, Ангел Станков и др.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Рилски спортист привлече Юлиян Ненов

Рилски спортист привлече Юлиян Ненов

  • 3 фев 2026 | 10:35
  • 555
  • 0
Добра новина за Левски часове преди битката с Лудогорец

Добра новина за Левски часове преди битката с Лудогорец

  • 3 фев 2026 | 09:30
  • 7678
  • 4
Всички нови в ЦСКА с картотеки за първия мач

Всички нови в ЦСКА с картотеки за първия мач

  • 3 фев 2026 | 09:20
  • 1186
  • 0
Марин Петков: Пожелавам си в края на сезона Левски да вземе всички възможни титли

Марин Петков: Пожелавам си в края на сезона Левски да вземе всички възможни титли

  • 3 фев 2026 | 09:05
  • 1216
  • 6
Асеновец се раздели с голмайстора си

Асеновец се раздели с голмайстора си

  • 3 фев 2026 | 08:28
  • 1021
  • 1
Дунав (Русе) и Бенковски (Исперих) няма да играят

Дунав (Русе) и Бенковски (Исперих) няма да играят

  • 3 фев 2026 | 08:14
  • 1330
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 9154
  • 38
Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

  • 3 фев 2026 | 07:00
  • 19486
  • 111
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 2355
  • 0
Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

  • 3 фев 2026 | 07:05
  • 7439
  • 15
Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

  • 3 фев 2026 | 06:45
  • 6600
  • 3