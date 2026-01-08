Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Беласица
  3. Беласица даде официален старт на зимната си подготовка

Беласица даде официален старт на зимната си подготовка

  • 8 яну 2026 | 17:13
  • 413
  • 0
Беласица даде официален старт на зимната си подготовка

С традиционен водосвет, отслужен от отец Павел Милушев, започна официалната първа тренировка на Беласица. Събитието традиционно бе уважено от кмета на община Петрич Димитър Бръчков, председателя на Общинския съвет Светла Данаилова народния представител Костадин Стойков, заместник-кмета Борислав Коларов, общинския съветник Пламен Делев, както и треньорите от ДЮШ Беласица.

По време на заниманието бяха представени новите попълнения в състава, както и футболистите, които са на проби. Кметът на община Петрич Димитър Бръчков се обърна към отбора и присъстващите с думи, заредени с вяра и отговорност:

Беласица представи Антон Карачанаков и трима от Етър
Беласица представи Антон Карачанаков и трима от Етър

"Всяко начало има огромни очаквания. Когато говорим за Беласица, то е още по-отговорно, защото Беласица е кауза - кауза през вековете. Кауза, която трябва да бъде защитавана от всички нас, защото винаги петричани са стояли зад ОФК Беласица и винаги сме я подкрепяли. И именно заради тази подкрепа ние всички сме длъжни да консолидираме усилия - треньорски щаб, футболисти, общинско ръководство - в една единствена посока.

Моят коментар днес не е за оставане и оцеляване, а за едно по-престижно място в Б група. Твърдо съм оптимист - смятам, че г-н Желев и г-н Златински положиха всички усилия да имаме оптималния състав и вариант за участие в първенството. На добър час! Беласица е смисъл, който ще ни надживее и който е непреходен! Да живее Бела!".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Атлетик започна подготовка (програмата за контролите)

Атлетик започна подготовка (програмата за контролите)

  • 8 яну 2026 | 13:44
  • 561
  • 0
Беласица покани феновете на откриването на подготовката

Беласица покани феновете на откриването на подготовката

  • 8 яну 2026 | 13:36
  • 693
  • 1
ЦСКА II уреди пет контроли през зимата

ЦСКА II уреди пет контроли през зимата

  • 8 яну 2026 | 13:35
  • 1085
  • 1
Исак Соле: За мен е чест да бъда част от такъв амбициозен проект

Исак Соле: За мен е чест да бъда част от такъв амбициозен проект

  • 8 яну 2026 | 13:32
  • 1171
  • 3
Кметът на Дупница: Финансовото състояние на отбора е добро и ще бъде добро

Кметът на Дупница: Финансовото състояние на отбора е добро и ще бъде добро

  • 8 яну 2026 | 13:28
  • 871
  • 2
БФС организира среща с БПФЛ и клубовете от efbet Лига

БФС организира среща с БПФЛ и клубовете от efbet Лига

  • 8 яну 2026 | 13:16
  • 3415
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец представи първото си ново попълнение

Лудогорец представи първото си ново попълнение

  • 8 яну 2026 | 17:01
  • 6279
  • 4
Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 25821
  • 82
ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

  • 8 яну 2026 | 16:22
  • 12259
  • 9
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 30001
  • 114
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 13083
  • 7
Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

  • 8 яну 2026 | 14:53
  • 7463
  • 10