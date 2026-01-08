Беласица даде официален старт на зимната си подготовка

С традиционен водосвет, отслужен от отец Павел Милушев, започна официалната първа тренировка на Беласица. Събитието традиционно бе уважено от кмета на община Петрич Димитър Бръчков, председателя на Общинския съвет Светла Данаилова народния представител Костадин Стойков, заместник-кмета Борислав Коларов, общинския съветник Пламен Делев, както и треньорите от ДЮШ Беласица.

По време на заниманието бяха представени новите попълнения в състава, както и футболистите, които са на проби. Кметът на община Петрич Димитър Бръчков се обърна към отбора и присъстващите с думи, заредени с вяра и отговорност:

"Всяко начало има огромни очаквания. Когато говорим за Беласица, то е още по-отговорно, защото Беласица е кауза - кауза през вековете. Кауза, която трябва да бъде защитавана от всички нас, защото винаги петричани са стояли зад ОФК Беласица и винаги сме я подкрепяли. И именно заради тази подкрепа ние всички сме длъжни да консолидираме усилия - треньорски щаб, футболисти, общинско ръководство - в една единствена посока.

Моят коментар днес не е за оставане и оцеляване, а за едно по-престижно място в Б група. Твърдо съм оптимист - смятам, че г-н Желев и г-н Златински положиха всички усилия да имаме оптималния състав и вариант за участие в първенството. На добър час! Беласица е смисъл, който ще ни надживее и който е непреходен! Да живее Бела!".