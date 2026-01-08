Оклахома Сити се върна на победния път, Шей Гилджъс-Алекзандър вкара 46 точки

Оклахома Сити Тъндър се върна на победния път след успех със 129:125 срещу Юта Джаз в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Миналогодишният носител на приза за „Най-полезен играч“ Шей Гилджъс-Алекзандър вкара 46 точки и прати срещата в продължение с кош в последната секунда. В допълнителните пет минути Тъндър спечели с 15:11 и продължава с баланс от 31-7, докато Юта загуби пети пореден мач и е с актив 12-24.

Към 46-те си точки звездата на Оклахома Гилджъс-Алекзандър добави по 6 борби и асистенции. Чет Холмгрен допринесе с дабъл-дабъл от 23 точки и 12 борби, а Джейлън Уилямс се включи със 17 точки, 8 асистенции и 6 борби. Ейджей Мичъл завърши с 16 точки.

За Юта трима играчи записаха дабъл-дабъл - Лаури Марканен отбеляза 29 точки и овладя 13 борби, Кийонте Джордж реализира 25 точки и подаде 11 асистенции, а Юсуф Нуркич завърши по 15 в графите за точки и борби.