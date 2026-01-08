Популярни
  Далас прекъсна негативната си серия с успех във Вашингтон

Далас прекъсна негативната си серия с успех във Вашингтон

  • 8 яну 2026 | 10:47
Далас прекъсна негативната си серия с успех във Вашингтон

Далас прекъсна серия от шест поредни загуби след 4:1 в залата на Вашингтон. Сам Стийл изпъкна с гол и асистенция за тексасците, които са втори в лигата с актив от 60 точки и изостават на 9 зад лидера Колорадо.

Мат Дюшен даде асистенция и стигна до 900 точки (374 гола и 526 асистенции) в 1157-ия си двубой от редовния сезон.

Капитанът на столичани Алекс Овечкин отбеляза почетното попадение 3:19 минути преди края и вече има рекордните 915 попадения в лигата. Лоугън Томпсън блокира 32 удара, но и това не помогна на Вашингтон, който допусна трето поражение в четири срещи.

Карел Веймелка направи 32 спасявания и беше в основата на успеха на Юта над гостуващия Отава с 3:1. Лоусън Краус, Джон Марино и Даниил Бут бяха точни за третия успех в последните четири двубоя на тима.

