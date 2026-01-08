Чикаго вкара седем гола на Сейнт Луис

Чикаго постигна четвърта поредна победа в Националната хокейна лига на САЩ и Канада, след като надделя убедително над гостуващия Сейнт Луис със 7:3.

Домакините реализираха три пъти при числен превес, а Конър Мърфи, Оливър Муур, Лендън Слагърт и Луи Кревие завършиха с по гол и асистенция за успеха. Вратарят Спенсър Найт направи 27 спасявания.

Connor Murphy scores his 1st goal of the season on Team Canada's goalie Jordan Binnington!



Right after singing Chelsea Dagger, "Green Bay sucks" chants broke out again!pic.twitter.com/o03lw76X6Q — Just Another Year Chicago: Blackhawks (@JAYChi_Hawks) January 8, 2026

Монреал спечели канадското дерби срещу гостуващия Калгари с 4:1, записвайки пета победа в последните си седем мача.

Александър Тексие се отличи с гол и две асистенции и вече има 102 точки в кариерата си в НХЛ, с което стана третият в историята роден във Франция играч, който преминава границата от 100 точки. Коул Кофийлд добави попадение и асистенция, а Джейкъб Фаулър парира 28 изстрела.

Ça c'est notre olympien 🇫🇷



That's our French Olympian, Alexandre Texier#GoHabsGo pic.twitter.com/Xd34GIlbSx — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) January 8, 2026