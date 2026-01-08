Популярни
Чикаго вкара седем гола на Сейнт Луис

  • 8 яну 2026 | 10:24
Чикаго вкара седем гола на Сейнт Луис

Чикаго постигна четвърта поредна победа в Националната хокейна лига на САЩ и Канада, след като надделя убедително над гостуващия Сейнт Луис със 7:3.

Домакините реализираха три пъти при числен превес, а Конър Мърфи, Оливър Муур, Лендън Слагърт и Луи Кревие завършиха с по гол и асистенция за успеха. Вратарят Спенсър Найт направи 27 спасявания.

Монреал спечели канадското дерби срещу гостуващия Калгари с 4:1, записвайки пета победа в последните си седем мача.

Александър Тексие се отличи с гол и две асистенции и вече има 102 точки в кариерата си в НХЛ, с което стана третият в историята роден във Франция играч, който преминава границата от 100 точки. Коул Кофийлд добави попадение и асистенция, а Джейкъб Фаулър парира 28 изстрела.

