Безплатни курсове по начално обучение по кънки и хокей на лед за деца във Варна

От 12 януари 2026 г. започва записването за безплатни курсовете по начално обучение по кънки на лед и по начално обучение по хокей на лед за деца, информират от Общинско предприятие „Спорт-Варна“. Обученията ще се провеждат на Ледената пързалка в Общинския спортно-развлекателен комплекс „Младост“.

Курсът по начално обучение по кънки на лед е предназначен за деца на възраст от 4 до 8 години, а курсът по начално обучение по хокей на лед – за деца над 5 години.

Началните дати и графикът на заниманията в клубовете, участващи в програмата, са както следва:

„Клуб по ледени спортове – Одесос“

Начало: 19.01.2026 г.

Понеделник и сряда, от 18:00 до 19:00 ч.



„Клуб по ледени спортове – Варна“

Начало: 20.01.2026 г.

Вторник и четвъртък, от 18:00 до 19:00 ч.



„Спортен клуб по хокей на лед Варна“

Начало: 21.01.2026 г.

Сряда и петък, от 19:15 до 20:15 ч.



„Спортен клуб по хокей на лед Варна – Скейтс“

Начало: 24.01.2026 г.

Събота и неделя, от 12:10 до 13:10 ч.

Записването за курса по начално обучение по кънки на лед се извършва на касата на Ледената пързалка всеки ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 19:30 часа.

Лице за контакт: Борис Георгиев – организатор, телефон 0886 556 353.

Записването за курса по начално обучение по хокей на лед се осъществява директно чрез клубовете на следните телефони:

- Спортен клуб по хокей на лед Варна – 0899 944 051, Антон Готилов; - Спортен клуб по хокей на лед Варна – Скейтс – 0884 340 904, Цветко Танев.

При всяко посещение на занятията по програмата за начално обучение по кънки и хокей на лед се заплаща задължителна застраховка „Злополука“ в размер на 1,00 лв. / 0,51 евро.