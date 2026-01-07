Популярни
Филип Бакич пред Sportal.bg: Хубава победа, поздравявам моите съотборници и Левски

  • 7 яну 2026 | 22:39
Черногорският гард на Миньор 2015 Филип Бакич поздрави както съотборниците си за победата над Левски в София, така и противника. Перничани сломиха "сините" в зала "Триадица" с 90:81 в първи мач от квалификациите за същинската фаза на турнира efbet Купа на България.

"Поздравявам Левски за добрия мач, за феърплея. Поздравявам и моите съотборници за борбеността, за хубавата победа, мисля, че имаме добра основа за ответния мач на 28 януари. Алекс (Уандие - б.р.) има някакъв проблем с контузия, но смятаме, че ще може да се завърне за мача с Балкан или на 24-и срещу Берое. Искаме да му пожелаем бързо възстановяване", сподели пред Sportal.bg Бакич.

