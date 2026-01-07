Шампионът от Джиро д'Италия 2025 изненадващо се отказа от колоезденето

Британският колоездач Саймън Йейтс обяви, че прекратява състезателната си кариера.

Решението на 33-годишния състезател от тима на Висма-Лийз а байк влиза в сила незабавно. В официално изявление той заяви, че усеща, че "сега е правилното време да се оттегля".

Изминалият сезон 2025 бе най-успешният в кариерата на родения в Бъри колоездач. Той спечели Обиколката на Италия и записа етапна победа в Обиколката на Франция. Сред другите му най-значими постижения са триумф в Обиколката на Испания през 2018 година, три етапни победи в "Тур дьо Франс", шест етапни победи в "Джиро д'Италия", две етапни победи във "Вуелта а Еспаня" и победи в състезанията - Тирено-Адриатико и Обиколката на Алпите.

В пистовото колоездене Йейтс има една световна титла от 2013 година.

"Това решение може да е изненадващо за мнозина, но не съм го взел необмислено. Отдавна обмислям това решение и смятам, че сега е правилният момент да се оттегля от спорта. Колоезденето оформи моя живот още от дните, в които карах на колодрума в Манчестър до това да се състезавам на най-големите световни сцени и да представям Великобритания на Олимпийските игри", заяви британецът.

Като шампион и носител на трофея Йейтс бе част от церемонията, с която на 1 декември в Рим бе представен маршрутът на Обиколката на Италия за 2026 година, която ще започне с три етапа в България. Още тогава той сподели, че не е взел решение дали ще защитава отличието си, макар и да не разкри планове за оттегляне.