Карлсен, Накамура и Гукеш сред първите класирани за Total Chess World Championship Tour 2026

Първите 16-има участници за пилотния турнир от Total Chess World Championship Tour 2026 („Total Chess 2026 Pilot“) вече са определени, обявиха във вторник ФИДЕ и Norway Chess. Тазгодишното събитие ще бъде тестово издание преди официалния старт на тура през 2027 година, когато ще бъде коронясан първият световен шампион по Total Chess. Пилотният турнир е насрочен за периода 3–15 октомври 2026 г., като мястото на провеждане ще бъде обявено на по-късен етап. Поканите предстои да бъдат изпратени и все още не са приети.

За разлика от цикъла на световното първенство на ФИДЕ, който е фокусиран основно върху класическия шах, Total Chess World Championship Tour ще включва три контроли на времето: бърз класически шах, ускорен шах и блиц.

В началото на декември организаторите обявиха пътищата за класиране, а към момента 16 от общо 24-те места вече са заети.



Класиралите се шахматисти са:

ГМ Гукеш Домараджу – световен шампион

ГМ Дзю Уъндзюн – световна шампионка при жените

ГМ Магнус Карлсен – първо място на Световното първенство по ускорен шах 2025

ГМ Владислав Артемиев – второ място на Световното първенство по ускорен шах 2025

ГМ Арджун Еригайси – трето място на Световното първенство по ускорен шах 2025

ГМ Нодирбек Абдусаторов – второ място на Световното първенство по блиц 2025

ГМ Максим Вашие-Лаграв – най-добро общо класиране извън призовата тройка на световните първенства по ускорен и блиц шах 2025

ГМ Хикару Накамура – чрез рейтинг

ГМ Фабиано Каруана – чрез рейтинг

ГМ Винсент Каймер – чрез рейтинг

ГМ Аниш Гири – чрез рейтинг

ГМ Алиреза Фируджа – чрез рейтинг

ГМ Прагнанандхаа Рамешбабу – чрез рейтинг

ГМ Уей И – чрез рейтинг

ГМ Уесли Со – първа резерва (следващо най-добро общо класиране на световните първенства по ускорен и блиц шах 2025)

ГМ Вишванатан Ананд – втора резерва според рейтинга

Още двама участници ще се класират през април след Турнира на претендентите на ФИДЕ 2026 и Женския турнир на претендентите 2026. Победителите в тези надпревари ще получат място в тура, както и право да участват в съответните мачове за световната титла.

В пилотното издание 24-мата участници ще бъдат разделени в четири групи по шестима шахматисти, които ще играят бърз класически шах в двоен всеки срещу всеки.

Победителите във всяка група ще се класират за финална елиминационна фаза с четирима играчи, включваща бърз класически шах, ускорен шах и блиц, която ще определи шампиона на турнира. Завършилите втори в групите ще играят за пето място, третите – за девето и т.н.