Карлсен, Накамура и Гукеш сред първите класирани за Total Chess World Championship Tour 2026

Първите 16-има участници за пилотния турнир от Total Chess World Championship Tour 2026 („Total Chess 2026 Pilot“) вече са определени, обявиха във вторник ФИДЕ и Norway Chess. Тазгодишното събитие ще бъде тестово издание преди официалния старт на тура през 2027 година, когато ще бъде коронясан първият световен шампион по Total Chess. Пилотният турнир е насрочен за периода 3–15 октомври 2026 г., като мястото на провеждане ще бъде обявено на по-късен етап. Поканите предстои да бъдат изпратени и все още не са приети.
За разлика от цикъла на световното първенство на ФИДЕ, който е фокусиран основно върху класическия шах, Total Chess World Championship Tour ще включва три контроли на времето: бърз класически шах, ускорен шах и блиц.
В началото на декември организаторите обявиха пътищата за класиране, а към момента 16 от общо 24-те места вече са заети.
Класиралите се шахматисти са:
ГМ Гукеш Домараджу – световен шампион
ГМ Дзю Уъндзюн – световна шампионка при жените
ГМ Магнус Карлсен – първо място на Световното първенство по ускорен шах 2025
ГМ Владислав Артемиев – второ място на Световното първенство по ускорен шах 2025
ГМ Арджун Еригайси – трето място на Световното първенство по ускорен шах 2025
ГМ Нодирбек Абдусаторов – второ място на Световното първенство по блиц 2025
ГМ Максим Вашие-Лаграв – най-добро общо класиране извън призовата тройка на световните първенства по ускорен и блиц шах 2025
ГМ Хикару Накамура – чрез рейтинг
ГМ Фабиано Каруана – чрез рейтинг
ГМ Винсент Каймер – чрез рейтинг
ГМ Аниш Гири – чрез рейтинг
ГМ Алиреза Фируджа – чрез рейтинг
ГМ Прагнанандхаа Рамешбабу – чрез рейтинг
ГМ Уей И – чрез рейтинг
ГМ Уесли Со – първа резерва (следващо най-добро общо класиране на световните първенства по ускорен и блиц шах 2025)
ГМ Вишванатан Ананд – втора резерва според рейтинга
Още двама участници ще се класират през април след Турнира на претендентите на ФИДЕ 2026 и Женския турнир на претендентите 2026. Победителите в тези надпревари ще получат място в тура, както и право да участват в съответните мачове за световната титла.
В пилотното издание 24-мата участници ще бъдат разделени в четири групи по шестима шахматисти, които ще играят бърз класически шах в двоен всеки срещу всеки.
Победителите във всяка група ще се класират за финална елиминационна фаза с четирима играчи, включваща бърз класически шах, ускорен шах и блиц, която ще определи шампиона на турнира. Завършилите втори в групите ще играят за пето място, третите – за девето и т.н.