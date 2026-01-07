Ламонт Уест: В Черно море е готино, Биг Вас е най-добрият треньор, който някога съм имал

Баскетболистът на Черно море Тича Ламонт Уест стана MVP на месец декември в Sesame НБЛ. Това е първа такава награда за крилото на "моряците" през този сезон. Американецът сподели как приема приза, какво означава за него Черно море Тича и други любопитни подробности около ежедневието си във Варна.

- Ламонт, ти бе избран за MVP на месец декември в Sesame НБЛ. Как приемаш това признание?

- С гордост приемам това признание. Чест е да бъда избран за MVP на месеца. Вложих много упорит труд и с помощта на моите съотборници постигнах такова признание.



- Ти беше с основна заслуга за четирите поредни успеха на Черно море Тича през декември. Каква е тайната на силното ти представяне?

- Просто се опитвам да бъда агресивен, когато получа топката, и да следвам плана на треньора. Също така, просто съм смирен и се доверявам на Бог, знам, че ще ме отведе далеч.



- Как се чувстваш в Черно море Тича? Разкажи ни как преминава един твой ден...

- Много е готино. Нямам оплаквания от града, хубав е. Обикновено просто се събуждам, чета и си пия витамините. След това чета, гледам филми или говоря със семейството ми по телефона през по-голямата част от времето. Също така тренирам в свободното си време и демонстрирам, че съм най-добрият.

- Тимът вече има 10 победи в първенството. Какви са твоите лични цели за този сезон?

- Искам да бъда MVP. Също така да имам добри отношения с треньора си, защото това е важно, когато си нов играч.



- Какви са твоите впечатления от Васил Евтимов като треньор и какви съвети ти дава?

- Биг Вас е може би най-добрият треньор, който някога съм имал като професионалист. Той ме учи на много неща. Просто ми помага да бъда по-добър професионалист и ме учи как да подхождам към всеки ден на терена и извън него.



- На мачовете на Черно море Тича подкрепата на феновете винаги се усеща силно. Какво би казал на привъжениците, които са винаги до вас?

- Бих искал да благодаря на феновете за подкрепата. Като баскетболисти ние наистина разчитаме на тях, защото те са нашата мотивация, нашият гръбнак, когато играем. Те ни дават енергия и ни карат да играем по-добре, така че много ценя феновете.

- Успя ли вече да опознаеш Варна и имаш ли любимо място?

- Любимото ми място във Варна е апартаментът ми (смее се). Ако трябваше да избера място извън него, това вероятно щеше да е фитнес залата или едно популярно място за бургери.



- Каква е любимата ти храна и имаш ли си специален ритуал за късмет преди мач?

- Любимата ми храна е пица. Винаги се опитвам да загрея добре, докато стрелям, а след това обичам да се разтягам и да пия кафе, докато другите загряват. Слушам музика, в един момент пускам музиката на Майкъл Майърс и гледам как другият отбор загрява. Това ме настройва.

- Носиш №5 на екипа си. Защо избра именно него?

- Избрах №5, защото №15 не беше свободен. Носех №15 през целия си живот, но тъй като 1x5 e 5, избрах този номер.



- Какво би казал на децата, които те гледат в залата и искат да станат като теб?

- На децата, които искат да бъдат като мен, бих казал да не се обръщат към мен, а към Бог. Аз съм човек, просто положих много усилия, за да стигна до мястото, където съм днес. Просто бъдете последователни в живота, не само в спорта, и бъдете смирени, независимо от всичко. Трябва да ме гледате и просто да се наслаждавате на баскетбола, но вместо това да искате да бъдете по-добра версия на себе си.

Снимки: НБЛ