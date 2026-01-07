Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Закъсалият Сакраменто Кингс загуби основен играч за 3-4 седмици

Закъсалият Сакраменто Кингс загуби основен играч за 3-4 седмици

  7 яну 2026 | 14:55
  • 339
  • 0
Закъсалият Сакраменто Кингс загуби основен играч за 3-4 седмици

Крилото на Сакраменто Кингс Кийгън Мъри ще отсъства от три до четири седмици за отбора си в НБА заради контузия в левия глезен, съобщава ESPN. 25-годишният играч получи травмата при загубата от Милуоки Бъкс в неделя, след като се приземи лошо през третата четвърт. След падането той веднага се хвана за глезена и се наложи да напусне полето с помощта на хора от екипа на Сакраменто. Очаква се Кийгън Мъри да отсъства от игра поне до края на януари.

Избраният под номер 4 в драфта на НБА през 2022 година играч е със средни показатели от 13,4 точки и 5,6 борби на мач през кариерата си.

Контузията на Мъри допълнително утежнява ситуацията, в която се намират "Кралете" след трудното начало на сезона. Тимът от Калифорния е в серия от шест поредни загуби и е предпоследен в Западната конференция с баланс от 8-29.

В момента Кингс не могат да разчитат и на голямата си звезда Домантас Сабонис, който също се възстановява от контузия.

Снимки: Gettyimages

