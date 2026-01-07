Популярни
Голям куриоз на мач от Шампионската лига в Самоков

  • 7 яну 2026 | 14:36
На изключително странен и напълно абсурден баскетболен мач станаха свидетели малцината зрители в "Арена Самелион" в Самоков във вторник вечер. Двубоят от елиминациите на Шампионската лига на ФИБА Европа между Апоел Холон и Трапани Шарк бе прекратен в седмата минута при резултат 38:5 в полза на израелския тим, след като символичните гости от Италия останаха само с един баскетболист на паркета.

До куриозната ситуация се стигна заради финансовите проблеми на тима на Трапани, който в последните дни бе напуснат от почти всички свои играчи. Гостите от Сицилия стартираха срещата с едва петима играчи, от които двама тийнейджъри. В рамките на първите няколко минути трима от баскетболистите напуснаха игра заради травми, а след това 18-годишният Матео Пати извърши пето лично нарушение и бе отстранен от игра.

Така Трапани остана с един баскетболист на полето, а според правилата на ФИБА мачът се прекратява, когато единият отбор е с по-малко от двама останали баскетболисти.

Заради прекратяването на мача Трапани губи служебно и серията с Апоел Холон. Израелският тим продължава към втората групова фаза в надпреварата.

"Искам да благодаря на играчите, които отидоха до България, за да играят в този мач, който бе напълно безсмислен, но по този начин ни предпазиха от глоба от 600 000 евро", написа в социалните мрежи президентът на Трапани Валерио Антонини.

От ФИБА вече потвърдиха отпадането на сицилианския тим от Шампионската лига, но все още не е ясно дали клубът няма да понесе допълнителни санкции.

Снимка: championsleague.basketball

