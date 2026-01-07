МакДейвид наниза хеттрик, Едмънтън с лекота победи Нешвил

Конър МакДейвид отбеляза хеттрик, с който удължи серията си от точки до 16 мача, а Едмънтън Ойлърс надви с 6:2 Нешвил Предатърс, за да се изравни с лидера в Тихоокеанската дивизия Вегас Голдън Найтс.

Това беше вторият хеттрик на МакДейвид за сезона и 14-ият в кариерата му. Той вече има 39 точки (17 попадения и 22 асистенции) в рамките на серията си.

Another day, another filthy Connor McDavid goal 🥵 pic.twitter.com/Qlmu09uEU5 — Sportsnet (@Sportsnet) January 7, 2026

Леон Драйзайтел записа гол и направи две асистенции, а останалите попадения бяха дело на Каспери Капанен и Къртис Лазар.

Райън О'Райли и Ник Бланкенбург вкараха за Хищниците, а стражът им Юсе Сарос направи 37 спасявания.

К'Андре Милър вкара два гола и добави асистенция, а Сет Джарвис се завърна от лечение на контузия с едно попадение при победата на Каролина с 6:3 срещу Далас Старс.

Шейн Гостисбер, Логан Станковен и Уилям Кериър нанизаха останалите шайби за Кейнс, а Андрей Свечников допринесе с четири асистенции.