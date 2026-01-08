19-годишен канадец влезе в историята на НХЛ

Вилиам Еклунд се разписа в 3:08 минута на продължението и донесе победата на Сан Хосе с 4:3 срещу домакина Лос Анджелис в среща от редовния сезон в НХЛ.

Маклин Селебрини изравни 67 секунди преди края на редовното време, като добави и две асистенции, включително при решаващия гол на Еклунд.

С това 19-годишният канадец удължи серията си от точки до 12 мача, в които е записал общо 24 пункта (9 гола и 15 асистенции). Така той се изравни с Джо Сакик (1988-89), Джими Карсън (1987-88) и Уейн Грецки (1979-80) за третата най-дълга серия от точки на тийнейджър в историята на НХЛ.

Тайлър Тофоли и Адам Годет също вкараха, Аскаров направи 23 спасявания, а „Акулите“ (22-18-3) спечелиха пет от последните си шест мача.

Алекс Търкот и Кевин Фиала отбелязаха по гол и асистенция за „Кралете“ (18-14-10), а Кумпер направи 24 спасявания

Алекс Лафериер даде аванс от 3:2 на Лос Анджелис 2:10 минути преди финалната сирена, но домакините не успяха да удържат преднината си и допуснаха девета загуба в последните си 13 срещи.