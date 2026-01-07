Популярни
  "Светкавиците" удариха лидера Колорадо за осмата си поредна победа

  • 7 яну 2026 | 10:24
  • 269
  • 0
Лидерът в Атлантическата дивизия Тампа Бей Лайтнинг спечели с 4:2 срещу водача в Централната Колорадо Аваланш и записа осма поредна победа в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Брендън Хейгъл отбеляза попадението, с което Лавините излязоха напред в резултата (3:2) в последната третата част, а Антъни Сирели се разписа празна мрежа за крайното 4:2. Земгус Гиргенсонс и Джейк Генцел бяха другите двама голмайстори за отбора.

Никита Кучеров допринесе за успеха с две асистенции, удължавайки серията си от точки до осем мача. Толкова голови паса подаде и Дарън Радиш, а вратарят Андрей Василевски направи 31 спасявания.

Брок Нелсън и Паркър Кели се разписаха за лидера в НХЛ Колорадо Аваланш, който загуби поредни мачове в редовния сезон за първи път този сезон след поражението с 1:2 от Флорида Пантърс в неделя.

Тампа е наравно с Каролина на върха в Източната конференция с 55 точки, а Колорадо води в Западната и НХЛ като цяло с 69 пункта.

