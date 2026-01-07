Популярни
Сорокин направи 44 спасявания и вече е №1 в историята на Айлъндърс

  • 7 яну 2026 | 09:45
  • 244
  • 0
Антони Дюклер отбеляза хеттрик, а Иля Сорокин направи 44 спасявания при завръщането си на леда след контузия при победата на Ню Йорк Айлъндърс с 9:0 срещу Ню Джърси Девилс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Нюйоркчани стигнаха до 52-та си точка и са втори в Столичната дивизия с три зад лидера Каролина Хърикейнс.

Победата във вторник вечер бе изравнен рекорд в историята на Айлъндърс, които спечелиха със същия резултат срещу Питсбърг Пенгуинс на 9 януари 1986.

Сорокин записа първия си двубой като титуляр от 19 декември. Това бе четвъртият му мач без допуснат гол за сезона и 26-ият му в НХЛ, с което той подобри рекорда на Глен Реш по шътаути в историята на Айлъндърс.

Дюклер, който бе извън групата на Ню Йорк в последните два мача, влезе в двубоя с четири гола от началото на сезона. Той обаче регистрира четвърти хеттрик в кариерата си и първи от 14 декември 2019, когато играеше за Отава Сенатърс. Канадецът направи и две асистенции, за да завърши с пет точки.

Матю Барзал и Тони ДеАнджело записала по гол и две асистенции, а Кейси Сизикас наниза две шайби и добави асистенция за Айлъндърс, които записаха втора поредна победа и трета в последните си четири срсрещи.

Джейкъб Маркстром направи 15 спасявания за Дяволите.

