Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гигант (Съединение)
  3. Днес започва на Гигант (програмата за контролите)

Днес започва на Гигант (програмата за контролите)

  • 7 яну 2026 | 09:32
  • 200
  • 0

Днес, Гигант (Съединение) започва подготовката си за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. 22 футболисти ще изведе в 15:00 часа новият треньор Васил Стефанов за първо занимание. Целият процес ще се провежда на местната база. В хода му ще се играят приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Нов треньор ще води Гигант
Нов треньор ще води Гигант

Програмата за контролите:

17 януари: Гигант (Съединение) - Спартак (Пловдив)

24 януари: Гигант (Съединение) - Димитровград

31 януари: Гигант (Съединение) - Оборище (Панагюрище)

7 февруари: Гигант (Съединение) - Атлетик (Куклен)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (Пд) се подсили с още един нападател

Локо (Пд) се подсили с още един нападател

  • 7 яну 2026 | 02:49
  • 2359
  • 0
Два корнера матираха Митов и Абърдийн на "Айброкс"

Два корнера матираха Митов и Абърдийн на "Айброкс"

  • 7 яну 2026 | 00:28
  • 4760
  • 0
Дебютант класира ПАОК на 1/4-финал, отборът на Алекс Петков също продължава напред

Дебютант класира ПАОК на 1/4-финал, отборът на Алекс Петков също продължава напред

  • 6 яну 2026 | 22:23
  • 2437
  • 0
Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 38090
  • 190
Ботев (Пловдив) се раздели с трима, прати четирима под наем и си върна нападател

Ботев (Пловдив) се раздели с трима, прати четирима под наем и си върна нападател

  • 6 яну 2026 | 20:19
  • 7657
  • 3
Лех (Познан) представи Пламен Андреев

Лех (Познан) представи Пламен Андреев

  • 6 яну 2026 | 19:10
  • 7021
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 38090
  • 190
Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

  • 7 яну 2026 | 01:08
  • 25378
  • 4
Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

  • 6 яну 2026 | 23:39
  • 13236
  • 7
Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 14954
  • 9
Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 16590
  • 17
Лех (Познан) представи Пламен Андреев

Лех (Познан) представи Пламен Андреев

  • 6 яну 2026 | 19:10
  • 7021
  • 16