Днес започва на Гигант (програмата за контролите)

Днес, Гигант (Съединение) започва подготовката си за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. 22 футболисти ще изведе в 15:00 часа новият треньор Васил Стефанов за първо занимание. Целият процес ще се провежда на местната база. В хода му ще се играят приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Нов треньор ще води Гигант

Програмата за контролите:

17 януари: Гигант (Съединение) - Спартак (Пловдив)

24 януари: Гигант (Съединение) - Димитровград

31 януари: Гигант (Съединение) - Оборище (Панагюрище)

7 февруари: Гигант (Съединение) - Атлетик (Куклен)