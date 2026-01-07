Днес започва на Гигант (програмата за контролите)

Днес, Гигант (Съединение) започва подготовката си за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. 22 футболисти ще изведе в 15:00 часа новият треньор Васил Стефанов за първо занимание. Целият процес ще се провежда на местната база. В хода му ще се играят приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.
Нов треньор ще води Гигант
Програмата за контролите:
17 януари: Гигант (Съединение) - Спартак (Пловдив)
24 януари: Гигант (Съединение) - Димитровград
31 януари: Гигант (Съединение) - Оборище (Панагюрище)
7 февруари: Гигант (Съединение) - Атлетик (Куклен)