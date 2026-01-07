Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Отбелязаха месец до откриването на олимпийските игри

Отбелязаха месец до откриването на олимпийските игри

  • 7 яну 2026 | 09:15
  • 259
  • 0

Олимпийската щафета пристигна в Болоня, във вторник, а така стартира едномесечното обратно броене до Зимните олимпийски игри в Милан - Кортина 2026 година. Стартът на щафетата през новата година бе в Апенините, където факелът беше свален по склоновете на висок хълм от скиори на 2 януари. Два дни по-късно олимпийският огън посети Калашо, крепост от 10-ти век на върха на планината в Национален парк Гран Сасо е Монти дела Лага, област Абруцо.

Във вторник щафетата пък акостира в снежна Болоня, отбелязвайки един месец до церемонията по откриването на игрите на стадион „Сан Сиро“ в Милано, което е предвидено за 6 февруари.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Владимир Зографски с историческо постижение на "Четирите шанци"

Владимир Зографски с историческо постижение на "Четирите шанци"

  • 6 яну 2026 | 20:00
  • 16872
  • 6
Подготовката за зимната Олимпиада в Милано Кортина върви по график

Подготовката за зимната Олимпиада в Милано Кортина върви по график

  • 6 яну 2026 | 19:11
  • 762
  • 0
Латвия ще разчита на шестима играчи от НХЛ за Олимпиадата

Латвия ще разчита на шестима играчи от НХЛ за Олимпиадата

  • 6 яну 2026 | 16:47
  • 1512
  • 0
България с Александра Фейгин и Александър Златков на Европейското по фигурно пързаляне  

България с Александра Фейгин и Александър Златков на Европейското по фигурно пързаляне  

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 730
  • 0
Флорида загуби Сет Джоунс заради травма

Флорида загуби Сет Джоунс заради травма

  • 6 яну 2026 | 15:13
  • 695
  • 0
Куп легенди ще коментират Зимните олимпийски игри за зрителите на WBD

Куп легенди ще коментират Зимните олимпийски игри за зрителите на WBD

  • 6 яну 2026 | 14:41
  • 827
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 38078
  • 190
Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

  • 7 яну 2026 | 01:08
  • 25360
  • 4
Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

  • 6 яну 2026 | 23:39
  • 13226
  • 7
Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 14951
  • 9
Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 16587
  • 17
Лех (Познан) представи Пламен Андреев

Лех (Познан) представи Пламен Андреев

  • 6 яну 2026 | 19:10
  • 7019
  • 16