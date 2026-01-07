Отбелязаха месец до откриването на олимпийските игри

Олимпийската щафета пристигна в Болоня, във вторник, а така стартира едномесечното обратно броене до Зимните олимпийски игри в Милан - Кортина 2026 година. Стартът на щафетата през новата година бе в Апенините, където факелът беше свален по склоновете на висок хълм от скиори на 2 януари. Два дни по-късно олимпийският огън посети Калашо, крепост от 10-ти век на върха на планината в Национален парк Гран Сасо е Монти дела Лага, област Абруцо.

Във вторник щафетата пък акостира в снежна Болоня, отбелязвайки един месец до церемонията по откриването на игрите на стадион „Сан Сиро“ в Милано, което е предвидено за 6 февруари.